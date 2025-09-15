Axel Kicillof y el dardo contra Javier Milei: "Lo peor ya pasó lo dijo Macri en 2018"

Las elecciones en provincia de Buenos Aires le dieron la razón a Axel Kicillof , quien había decidido desdoblar la elección de los comicios nacionales. En una entrevista brindada durante este lunes, el gobernador apuntó contra Javier Milei luego de que este afirmó en cadena nacional que "lo peor ya pasó".

"Lo peor ya pasó lo dijo Macri en 2018", disparó Kicillof en diálogo con el periodista de La Nación +, Carlos Pagni. De esta manera, el mandatario provincial criticó al jefe de Estado luego de lo que fue su exposición del proyecto de ley de Presupuesto para el 2026.