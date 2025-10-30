Anuncio
¡Atención, Lepra! La final de la Copa Argentina aún no tiene sede, pero si árbitro
La AFA confirmó quién será el árbitro y sus colaboradores en la final de la Copa Argentina del miércoles 5 de noviembre entre la Lepra y Argentinos Juniors.
La AFA dio a conocer este jueves quién será el árbitro de la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, que aún no tiene sede ni horario. A la espera de que se defina donde se jugará el encuentro, la organización del partido confirmó que, como no podía ser de otra manera, Nicolás Ramírez será el juez principal del partido.
El encuentro se disputará el próximo miércoles 5 de noviembre y los dirigentes de ambos clubes, con la AFA y la organización del certamen, aún no definen en que estadio se disputará la final.
En ese contexto, y ante algunas versiones que hablaban incluso de una postergación, se confirmó este jueves el cuerpo arbitral, con VAR incluido. Estará conformado de la siguiente manera:
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Asistente 1: Adrián Delbarba
- Asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
- Quinto árbitro: Eduardo Lucero
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Pablo Dóvalo
Nicolás Ramírez es, en el útimo tiempo, el juez designado para casi todos los encuentros importantes, sobre todo la finales. De hecho, viene de dirigir el partido que le dio el ascenso a Gimnasia y Esgrima ante Deportivo Madryn, en la cancha de Platense, con una actuación polémica.
De todas maneras, no deja de ser uno de los árbitros más respetados y de mejor presente en el fútbol argentino.
El equipo de Alfredo Berti arribo a la final tras dejar en el camino a River Plate, en la semifinal disputada hace menos de una semana, que finalizó 0 a 0 en los 90 minutos y que el Azul ganó 4 a 3 en los penales.
Mientras tanto, los de Nicolás Diez vencieron en una de las semifinales a Belgrano de Córdoba, 2 a 1 y consiguieron de esa manera el pase a la gran final.