Así fue el encuentro entre Pablo Quirno y el secretario de Estado de EE.UU. por el acuerdo comercial

El canciller argentino, Pablo Quirno , mantuvo un encuentro con uno de los funcionarios más relevantes de la administración de Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio .

A las 15:41 de Washington, Pablo Quirno y Marco Rubio hicieron su ingreso al histórico hall del séptimo piso del Departamento de Estado para posar ante la prensa, en uno de los momentos más esperados de la jornada.

En paralelo, la Casa Blanca difundió la confirmación de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Argentina, que contempla la eliminación de aranceles, una apertura mutua de mercados, nuevas regulaciones para bienes tecnológicos y compromisos en áreas laborales, ambientales y digitales. El entendimiento, según Washington, apunta a impulsar exportaciones e inversiones en ambos sentidos.

Tras meses de conversaciones técnicas, el gobierno estadounidense comunicó formalmente que alcanzó con la administración de Javier Milei un acuerdo de comercio e inversiones destinado a “promover un crecimiento de largo plazo y ampliar las oportunidades para ambas naciones”, con un intercambio recíproco de acceso a mercados para sectores considerados claves.

“El presidente Donald Trump y el presidente Javier Milei reafirman la alianza estratégica entre los Estados Unidos y la Argentina, basada en valores democráticos compartidos y una visión de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos”, comienza el extenso comunicado oficial que detalla el alcance del nuevo marco bilateral, desde capítulos arancelarios hasta la eliminación de barreras regulatorias.

Cumbre entre Pablo Quirno y Marco Rubio

El anuncio se conoció una vez iniciada la reunión entre el canciller Pablo Quirno y el secretario de Estado, Marco Rubio, quien lo recibió en español y remarcó el rol que el nuevo jefe de la diplomacia argentina tendrá en esta etapa de vínculo reforzado con Washington.

Además del acuerdo comercial, el encuentro permitió revisar la agenda estratégica entre ambos países y analizar el contexto regional, marcado por la crisis institucional en Venezuela y la creciente disputa comercial con China.

La bilateral fue la última actividad de Quirno antes de regresar a Buenos Aires, tras una estadía de 40 horas en Washington cargada de gestiones. Desde su llegada en la mañana del día previo, el canciller mantuvo reuniones con Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), y con un grupo de inversores con intereses relevantes en la economía argentina.

Las palabras de Pablo Quirno tras confirmarse el acuerdo

En su perfil de X, el flamante Canciller argentino celebró el entendimiento alcanzado entre ambas administraciones: "Es un privilegio y un honor anunciar que Argentina y los Estados Unidos han logrado hoy un Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión. El Acuerdo crea las condiciones para aumentar las inversiones de EEUU en Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves aumentando el comercio bilateral entre ambos países."