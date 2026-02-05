Importar autos electrificados con aranceles 0 será más fácil: el Gobierno cambia cupos y plazos

El Gobierno nacional modificó el esquema que regula la importación de vehículos con motorización alternativa que acceden a beneficios en los aranceles. El cambio central: las unidades que queden sin asignar en un año podrán trasladarse al siguiente, evitando que el cupo “se venza” por falta de uso.

Además, se incorporó una herramienta clave para el sector: la posibilidad de pedir extensiones en los tiempos comprometidos para concretar el ingreso al país, siempre que existan motivos comprobables.

La actualización quedó plasmada en la Resolución 22/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, difundida el 29 de enero de 2026 en el Boletín Oficial. A partir de este marco, la Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial tendrá a su cargo las convocatorias y también la reasignación de cupos que no se utilicen. En paralelo, se definieron criterios de selección: el orden y la aprobación considerarán el mes estimado de nacionalización y el precio más bajo presentado por los solicitantes, junto con evaluaciones técnicas.

El régimen mantiene el beneficio del Arancel en 0% para importaciones extrazona, siempre que el valor FOB se ubique por debajo de USD 16.000. El alcance incluye autos eléctricos, autos híbridos y modelos con celda de combustible. La ventana de vigencia se extiende por cinco años y el tope anual para todo el mercado se fija en 50.000 unidades. La norma también ajusta el calendario: las empresas podrán anticipar el arribo de los vehículos, aunque no estarán habilitadas a postergar la fecha que declararon al momento de pedir la autorización.

En cuanto a las prórrogas, el texto establece un filtro: el importador deberá demostrar que el atraso responde a factores ajenos a su control, como trabas logísticas, demoras aduaneras o inconvenientes de fabricación. En otras palabras, no alcanza con una reprogramación comercial; habrá que documentar las causas para obtener el visto bueno.

Segmentos que quedan exluidos del beneficio

Por último, se aclaró qué segmentos quedan fuera del paraguas del beneficio. No aplicará para categorías livianas y medias identificadas con códigos L, que van desde ciclomotores de dos y tres ruedas (L1 y L2), motos y scooters (L3), motos con sidecar (L4) y triciclos (L5, tanto de pasajeros como de carga). También quedan excluidos cuatriciclos y microautos urbanos: los livianos (L6, con y sin cabina) y los pesados (L7, incluidos los “quads” y los microautos cerrados).

En el trasfondo, el movimiento ocurre mientras crece la señal de presencia industrial asiática en el país. Un ejemplo reciente fue el arribo del buque de BYD a la Terminal Zárate el 19 de enero, con una carga masiva que volvió a poner el foco en el impacto de los vehículos chinos sobre precios, oferta y competencia local.