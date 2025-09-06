Presenta:

Importante operativo

|

Incendio

Alerta por un fuerte incendio en el Mercado Cooperativo de Guaymallén

El incendio se inició en un galpón de la feria de Guaymallén. Varias dotaciones de bomberos trabajaban en el lugar.

MDZ Policiales

Las imágenes del feroz incendio en Guaymallén.&nbsp;

Las imágenes del feroz incendio en Guaymallén. 

MDZ.

Un fuerte incendio se desató la tarde de este sábado en el Mercado Cooperativo de Guaymallén. Al parecer, las llamas se iniciaron dentro de un galpón. Varias dotaciones de bomberos se desplazaron hasta el lugar y comenzaron las tareas para controlar el siniestro.

Fuentes policiales indicaron que pasadas las 19.30 ingresaron varios llamados a la línea de emergencias 911 que alertaron sobre un importante incendio en el interior de la feria ubicada en calle Sarmiento del distrito de Belgrano.

Te Podría Interesar

Embed - Incendio Feria Guaymallén (2)

Frente a eso, personal policial y bomberos del Cuartel Central y Voluntarios de Guaymallén y Godoy Cruz se trasladaron de urgencia hasta la escena, donde iniciaron los trabajos pertinentes.

Por su parte, de acuerdo con la información, un bombero resultó lesionado durante las tareas para combatir el fuego.

Los videos del incendio en la feria de Guaymallén

Embed - Incendio Feria Guaymallén (3)
Embed - Incendio Feria Guaymallén (1)
Embed - Incendio feria de Guaymallén
Embed - Incendio Feria Guaymallén (4)
Embed - Incendio feria de Guaymallén
Embed - Incendio feria Guaymallén
Embed - Incendio Feria Guaymallén (5)

Archivado en

Notas Relacionadas