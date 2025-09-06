Alerta por un fuerte incendio en el Mercado Cooperativo de Guaymallén

El incendio se inició en un galpón de la feria de Guaymallén. Varias dotaciones de bomberos trabajaban en el lugar.

Un fuerte incendio se desató la tarde de este sábado en el Mercado Cooperativo de Guaymallén. Al parecer, las llamas se iniciaron dentro de un galpón. Varias dotaciones de bomberos se desplazaron hasta el lugar y comenzaron las tareas para controlar el siniestro.

Fuentes policiales indicaron que pasadas las 19.30 ingresaron varios llamados a la línea de emergencias 911 que alertaron sobre un importante incendio en el interior de la feria ubicada en calle Sarmiento del distrito de Belgrano.

Frente a eso, personal policial y bomberos del Cuartel Central y Voluntarios de Guaymallén y Godoy Cruz se trasladaron de urgencia hasta la escena, donde iniciaron los trabajos pertinentes.

Por su parte, de acuerdo con la información, un bombero resultó lesionado durante las tareas para combatir el fuego.