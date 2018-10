Village vs Cinemark: lo bueno, lo malo y lo incierto

2 Lo malo

La tradición de comer en el cine no es nada nueva, y cada vez hay más propuestas (nada saludables, pero sí muy sabrosas) para deglutir durante la exhibición de una película. Aunque muchos no lo sepan, el reinado del popcorn, o en criollo pochoclo se remonta a fines de los años '20 del siglo pasado. En aquellos tiempos de gran depresión económica en los Estados Unidos, vendedores ambulantes se apostaban en las puertas de los grandes teatros para vender un alimento económico y llenador, en una era en que la población estaba hambreada por el desempleo y la recesión, tras la legendaria caída de la bolsa de Wall Street en 1929. Rápidos de reflejos, los propietarios de las salas se percataron de la rentabilidad de la venta de estos snacks, lograron erradicar a los puesteros, y metieron el negocio del pororó en los halls de sus negocios.

Los cinéfilos solemos esquivar la instancia del Candy Bar, porque somos ese tipo de espécimen que detesta la intrusión de todo ruido que irrumpa en la proyección de un film. Pero está claro que el maridaje entre un tanque de Hollywood, acompañado con un combo de gaseosa y pochoclo, es un clásico absoluto. Más allá de las promos, si se detienen a sacar cuentas, notarán lo mucho que podrán ahorrar si esquivan los snacks. Eso sí, en caso de una abstinencia masiva, es probable que las cadenas se vean obligadas a un forzoso cierre porque lo cierto es que las ganancias más jugosas las obtienen con la venta de estos productos.

Si el popcorn te resulta irresistible, seguramente será más fresco que opciones como chipás, pizzetas y demás minutas frizadas desde tiempos inmemoriales. Es de suponer que estas grandes empresas tienen controles bromatológicos y que tu salida al cine no terminará en intoxicación, pero por las dudas siempre lo más confiable será el pororó.

Además, para paliar el robo a mano armada que suponen los exorbitantes precios de los combos; está la opción de entrar al cine con tu alfajor o chocolate preferido en algún bolsillo o cartera.

Pero lo malo de las cadenas no se agota en los inflados valores de los snacks, sino que cinematográficamente hablando, avanza sobre otras modalidades más tóxicas. La creciente reducción de proyecciones en versión original con subtítulos, y la implacable ola del "castellano neutro", son fenómenos a analizar. Para el público masivo, tanto americano como europeo, ir al cine a ver películas dobladas es algo totalmente naturalizado. Solamente los cinéfilos prefieren ver films subtitulados, y para ello deben concurrir a las denominadas "Salas de Versión Original", generalmente pequeños circuitos de cine alternativo, que solamente funcionan en las grandes ciudades. En los complejos; las películas se ofrecen únicamente con el doblaje perteneciente a cada región.

En cambio, nuestro castigado país podrá tener mil falencias, pero aquí diferentes generaciones han escuchado las voces de luminarias como Marlene Dietrich, Greta Garbo, Humphrey Bogart, Marlon Brando, Robert De Niro, Al Pacino, Harrison Ford, Julia Roberts y Jennifer Lawrence; sólo por mencionar un puñado de estrellas internacionales de diferentes momentos de la historia del cine. En cambio, en Estados Unidos y en Europa jamás existió el registro de la voz de ídolos que no pertenecieran a sus naciones. No hay memoria colectiva de cómo suenan esas maravillosas e irrepetibles figuras.

Para ilustrar el contraste, aqui va una legendaria escena de Taxi Driver en versión original y luego en castellano neutro.

En este apartado, es pertinente recordar que Argentina nunca desarrolló una sólida industria del doblaje, y por esto seguramente en nuestra idiosincrasia se volvió natural ver películas en su versión original. Durante décadas, a todas las salas del país llegaron las latas con las copias subtituladas, exceptuando lógicamente las producciones infantiles, que por motivos de incapacidad de lectura de los más pequeños, tradicionalmente se han exhibido dobladas. El resto de las propuestas arribadas desde diferentes latitudes del mundo, siempre se ofrecieron con subtítulos.

Sin embargo, desde hace más de diez años el reinado de las películas subtituladas en nuestro país ha ingresado en un paulatino proceso de declive. Y así es como no sólo películas para chicos comenzaron a ser exhibidas en castellano, sino también comedias, dramas, propuestas de acción o terror.

El año pasado, cuando los circuitos mendocinos estrenaron Blade Runner 2049 con la mayoría de sus funciones en castellano, quedó en claro el mencionado concepto de "gerentes que no saben nada de cine". Los seguidores de un hito de culto como el creado por Ridley Scott a principios de los '80, no estuvieron dispuestos a ver la secuela con doblaje neutro. La película se mantuvo durante poco tiempo en cartelera, y su floja performance local tuvo en parte que ver con esos ejecutivos que barajan títulos en la cartelera sin tener idea del material que tienen entre manos. Al no cuidar los films que programan, ni conocer a sus potenciales espectadores, terminan pulverizando excelentes películas que podrían tener mejor suerte comercial.

A su vez, es justo decir que los cines proyectan cada vez más películas dobladas, porque tristemente hay cada vez menos gente con capacidad de lectura fluida. También hay muchas personas que teniendo dicha capacidad, simplemente prefieren no leer. En las filas, es cada vez más común escuchar espectadores que se inclinan por la versión doblada de una producción extranjera. Si uno creyera que se trata de un asunto vinculado con el progresivo deterioro de la educación, supondría que el público que elige esa opción es el adolescente. Pero no es tan así. Cada vez se vuelve más habitual, que público que ronda entre los 40 y 60 años, es decir esos espectadores que crecieron con el cine subtitulado en las desaparecidas salas céntricas mendocinas, opte por películas exhibidas en ese limbo del "castellano neutro".

En términos generales, Cinemark, que tiene un público con mayor estatus socioeconómico que el de Village, ofrece más funciones en versión original. Esto puede comprobarse esta semana chequeando la grilla de un estreno como Nace una estrella, que en el shopping solamente puede verse con subtítulos en una o dos funciones nocturnas.