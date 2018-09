El genio financiero del Cartel de Medellín en Mendoza

"Las campañas contra la droga han sido el fracaso más grande de la humanidad. Eso no significa que nos rindamos y dejemos de atacar a ese mal. Tenemos que ver formas alternativas de cómo combatir este mal del narcotráfico, ya que es un mal muy complejo. Tenemos que hablar de los campesinos que son abusados por los ricos, comprándoles los productos a un precio que es para sobrevivir. Entonces, mientras ellos se hacen ricos viene el narcotraficante y le ofrece al campesino millones de dólares y ¿qué va a hacer ese pobre hombre?. Lo mismo con quienes no tienen ninguna oportunidad en barrios "malos" y de pronto viene un narcotraficante y le ofrece una vida de lujos ¿y qué va a hacer él? También tenemos que enfocar en la demanda. Entonces hay analizar esto a fondo y buscar formas alternativas porque lo que se ha hecho en 20 o 30 años no ha funcionado".

Jorge Luis Valdés (62) conoce más que nadie el mundo de la droga. Emigró con su familia de Cuba cuando tenía 10 años, escapando de la dictadura de Fidel Castro. Según su biografía, a los 17 obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Miami. Todos los días arrancaba a las 5 y concluía a la medianoche, cuando regresaba de la universidad. Se convirtió en el empleado más joven de la Federal Reserve (banco central de los Estados Unidos). A los 20 se recibió de contador público con honores. Un año después era jefe narco, millonario y playboy, responsable de ingresar el 95% de la cocaína a Estados Unidos. En esos años ganaba entre 1 y 3 millones de dólares al mes, equivalentes hoy a entre 7 y 10 millones de dólares. Además tenía yates y mansiones en todo el mundo.

En los 70 y 80, llevando la contabilidad del negocio de la droga en EEUU.

_ ¿Qué le dice un ex jefe narco a un consumidor que afirma "soy libre y no molesto a nadie"?

_El problema es que la droga, sea alcohol, sea cocaína, sea cualquier sustancia, tiene una manera de engañarnos. El adicto es una persona egoísta, que piensa solamente en sí mismo, entonces el mundo gira alrededor de esa persona, Al ser así, el adicto no piensa que está haciendo daño. No se da cuenta de que además de hacerse daño a sí mismo, también está haciendo daño a todo el mundo que lo rodea, sean los hijos o la esposa, los hermanos o los vecinos.

Apoyado en un Porsche, del que pagó U$S 200 mil para que se lo personalizaran

_ Cuando eras jefe narco, millonario y poderoso, ¿tuviste la ocasión de mirarle a los ojos a un familiar de fallecido por consumo de drogas?

_ No porque no existió esa oportunidad. Pero años después que me retiré tuve la oportunidad de ver a una madre que me pidió que rezara por su hijo que casi había muerto por consumo de crack. ¿Qué siento hoy cuando estoy cara a cara con un familiar cercano? Pues siento lo mismo que cuando no estoy cara a cara. Me siento culpable por empezar un negocio del cual yo pensaba que no estaba haciendo daño a nadie porque era para los ricos, para los famosos, para las personas que podían pagar 70 mil dólares por un kilo de cocaína cuando una casa podía valer 40 mil dólares. Sin embargo, el empezar eso nos llevó al punto donde estamos hoy en día. Siento lo mismo cuando oigo de las desgracias que hay por las drogas porque siento una inmensa culpa.

Cerebro narco y playboy

_ ¿Viste morir a alguien por consumo de cocaína?_

_ Nunca fui testigo de una muerte por cocaína. Para entender mi historia hay que situarse en 1976, cuando la cocaína era para las personas más ricas, para los artistas, para la farándula, para todos aquellos que nosotros tenemos como ídolos. La droga no llegaba a niños. No era el daño que vemos hoy en día.

En la escuela pública adurante su infancia en Cuba

_ ¿Cómo hiciste para ser millonario con la droga adentro del territorio estadounidense?_

_ Al principio era muy fácil: no existía el lavado de dinero, entonces yo compraba propiedades, carros (autos), aviones y además yo tenía mucho dinero en cuentas extranjeras. Era muy fácil esconder el dinero. La razón por la que yo abandoné ese negocio y que tuve un cambio en mi vida fue porque empecé a ver que empezaban a haber asesinatos. La droga empezaba a llegar a los niños y empecé a sentirme que eso no tenía nada que ver con la clase de persona que soy yo. Aunque no tuve ninguna complicación con la justicia, pues simplemente me salí de este negocio. Me arrestaron cuando caí en Panamá en un avión y fui torturado durante 28 días. Cuatro años después de haberme retirado me arrestaron en Estados Unidos.

Por otra parte, este cubano -padre de seis hijos- dijo que en sus años como narcotraficante no conoció a ningún narco de Mendoza y de Argentina.



Este viernes, Jorge Luis Valdes pasó por Mendoza para contar su experiencia reflejada en el libro "Cerebro narco". La presentación la hizo la biógrafa del libro, Victoria Álvarez Benuzzi, periodista colaboradora de La Nación y de Forbes, entre otros.

"Salgo a contar mi historia no para borrar el mal que hice, ni para eliminar el sentido de culpabilidad que tanto me afecta, sino porque tengo un llamado de dar esperanza a padres de que si su hijo va en mal camino, la oración de una madre puede cambiarles la realidad (como pasó respecto de mi madre, conmigo). Tengo una necesidad de ayudar en esto y de sentir un dolor por el más infelíz".

Escuchá la conferencia completa de Jorge Valdés en Mendoza: