Ultimos días de precio promocional MIM 2019 Maratón Internacional de Mendoza

Cada vez falta menos para la Maratón Internacional de Mendoza. El próximo 20 de Abril se cumplirán 20 años de la MIM y promete ser una edición muy especial.

En la edición 2018, llegaron corredores de todo el mundo: Uruguay, Perú, Holanda, Canadá, Australia, Polonia, Alemania, Paraguay, Rusia, Dinamarca, Estados Unidos, México, China, Israel y los incondicionales de siempre de Chile y de Brasil además de 20 provincias de la República Argentina y muy especialmente a los mendocinos que hacen que la MIM sea una verdadera fiesta del Deporte.

Es de destacar, la Maratón de Mendoza dejo en el 2018 un significativo impacto sobre la economía provincial asociado a la realización del evento, tanto en turismo como en el comercio, ya que concentra a muchos atletas y turistas del país como del extranjero. Este estímulo ayudará aún más al crecimiento de la economía local.

Esto motivo algunos reconocimientos, como el de la Presidencia de la Nación, que declaró a la Maratón de Mendoza, como de interés Nacional.

El reconocimiento internacional

La IAAF (International Association of Athletics Federations ) y AIMS (Association of International Marathons and Distance Races) otorgaron a la MIM, el certificado internacional, por el cual homologan la distancia del circuito.

Luego de un riguroso proceso de homologación, la MIM se encuentra dentro de las pocas maratones en latinoamérica que cuentan con esta homologación, y que a nivel internacional la tienen la maratón de New York, Berlin, Boston, Chicago entre otras.

Premios

La Fundación Filipides, organizadora de este evento, instaló un premio especial para los mejores atletas mendocinos ganadores de la Maratón. Este premio, se denomina CRISTIAN MALGIOGLIO, en honor a quien fuera el primer ganador de la MIM en 1999. En el 2019 se repite, sumado a reconocimiento especial para el mejor de los atletas chilenos y brasileros.

La exclusividad de los primeros 50

Para muchos será su debut en la distancia, para otros será un nuevo intento de bajar su mejor marca personal, pero para absolutamente todos será una oportunidad mas para desafiarse a si mismo.

La edición 2019 de la Maratón Internacional de Mendoza hace especial énfasis en los tiempos y el rendimiento de sus participantes. Tal es el foco en las marcas que los primeros 50 clasificados recibirán una medalla diferenciada indicando su rendimiento superior. Este año ir rápido tiene doble premio, algo inédito para esta carrera.

Entrega de kit

En la edición 2019, contará con dos días de entrega de kit, que será el 28 y 27 de Abril en la Nave Cultural.

Más

Pasta Party, fiesta de 20 años y más. Si queres tener mayor información o inscribirte en la etapa promocional, que dura hasta fines de diciembre, ingresa a http://maratondemendoza.com/