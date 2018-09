Tres datos clave sobre el desempleo en Mendoza

3 Las mujeres jóvenes, las más afectadas

La crisis no la sufren todos por igual. En ese sentido los jóvenes, y en particular las mujeres, son quienes más lo sufren. El dato no es nuevo, pero se potencia. Es que desde hace décadas hay dificultades para que las nuevas generaciones consigan su "primer empleo" o para que haya trabajo estable en esos sectores de la población.

Según la encusta del INDEC, la desocupación entre las mujeres de hasta 29 años es del 13,5%, es decir casi el triple de la general. Entre los hombres del mismo grupo de edad la desocupación es del 7,1%.

Un dato importante es que, según el INDEC, la desocupación entre los jefes y jefas de hogar es de solo el 2,5%. Otro dato importante es que la población económicamente activa en Mendoza tiene mejor grado de instrucción formal que en toda la región, pues 23,5% tiene estudios universitarios o terciarios completos y el 15,9% llegó a ese nivel, pero no lo terminó.