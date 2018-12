Si no puedes con tu enemigo, únete a él: la mejor manera de curar la resaca

Según un estudio, aproximadamente el 23% de las personas pueden ser resistentes a las resacas. Para el otro 77% de nosotros, el dolor de cabeza es el principal enemigo tras una noche de fiesta y alcohol. ¿El remedio? Para la mayoría de los mortales una aspirina, la cama, el descanso o una ducha de agua fría.

Llegan las fiestas navideñas y con ellas, el champán, las copas, los excesos... y al día siguiente, los síntomas de que bebiste demasiado. Cada día que pasa se vuelve más insoportable. Tal vez haya una mejor manera de soportarlo, según Chaun Cox, médico residente de la Clínica Mayo.

Según un estudio, aproximadamente el 23% de las personas pueden ser resistentes a las resacas. Para el otro 77% de nosotros, el dolor de cabeza es el principal enemigo tras una noche de fiesta y alcohol. ¿El remedio? Para la mayoría de los mortales una aspirina, la cama, el descanso o una ducha de agua fría.

Llegan las fiestas navideñas y con ellas, el champán, las copas, los excesos... y al día siguiente, los síntomas de que bebiste demasiado. Cada día que pasa se vuelve más insoportable. Tal vez haya una mejor manera de soportarlo, según Chaun Cox, médico residente de la Clínica Mayo.

Este hombre lleva bebiendo diez años para saber cuál es la mejor cura contra la resaca.

Un canadiense se ha propuesto encontrar el tratamiento para los dolores de cabeza y las náuseas que hay tras una noche de desenfreno. Él es su propio conejillo de indias

La culpa

"El alcohol es un diurético, lo que significa que nos hace ir más al baño", afirma el experto. Tiene unos componentes llamado congéneres que son básicamente sustancias distintas al etanol producidas durante el proceso de fermentación alcohólica, como el metanol, la acetona, el acetaldehído, los ésteres, los taninos y los aldehídos y son las responsables de algunas de las formas en que sabe el licor no destilado. Esto, explica, son sustancias tóxicas para el cuerpo, lo que significa que, en general, afectan al funcionamiento de nuestras células. Cuando lo hacen, el cuerpo quiere deshacerse de ellas lo más rápido posible, por lo que no pueden dañar nuestras células y así comienza la deshidratación".

El agua es de gran ayuda para mitigar cómo te sentirás al día siguiente y sugiere tomar un gran vaso antes de dormir

"Cuando las bebidas espirituosas se descomponen, nuestros cuerpos reconocen que esos componentes son tóxicos y el riñón trata de expulsarlos, por lo que está extrayendo agua de nuestro organismo para eliminarlos", explica. "Perdemos nutrientes como sodio, potasio y otros elementos esenciales en el proceso. Entonces, nos sentimos muy mal: dolores musculares y de cabeza...", añade.

Suena familiar

Según Cox, tomar una comida rica en proteínas y grasas disminuye la absorción de alcohol desde el tracto gastrointestinal hasta el hígado. "Lo que significa que las copas que ingieras se asentarán en el estómago por más tiempo y se descompondrán más allí, antes de pasar a otros órganos", lo que es útil para amortiguar parte del proceso interno que conduce a una resaca.

Además, enfatiza que antes de beber alcohol la hidratación puede ayudarte a acumular reservas que contrarresten los efectos. La única manera segura de evitar la resaca es no beber nada. ¿Plan B? Toma copas con moderación y cuídate. "Lo mejor que puedes hacer es espaciar tus bebidas". La media que puede procesar una persona aproximadamente, como una copa de whisky o un par de cerveza, en aproximadamente una hora. Distribuirlas en medida ayuda a evitar que esos congéneres se acumulen en el procesamiento. También te hará sentir sed, lo cual es aún más efectivo para contrarrestar algunas de las causas de la deshidratación", comenta.

Elegí bien y come

En términos generales, explica el doctor, los diferentes tipos de alcohol tienen distintas cantidades de estos componentes: los licores oscuros (como el vino tinto o el tequila reposado o añejo) tienden a tener niveles más altos de congéneres, mientras que los más claros (como el vodka, el tequila o el vino blanco) suelen ser más bajos. Cuantos menos consumas, mejor disminuirán tus síntomas de la resaca.

Si te gusta comer algo después de beber y antes de acostarte, Cox aconseja que busques algunos carbohidratos fáciles de digerir. "Te dará azúcar en el cuerpo y te dará la energía que perderás al orinar el alcohol", añade. ¿Quiénes somos para desobedecer las órdenes de un médico? ¡Hola hamburguesa de un euro!

También reitera que el agua será de gran ayuda para mitigar cómo te sientes al día siguiente y sugiere un gran vaso antes de dormir, incluso si has estado bebiéndola durante toda la noche. "El sueño también es crítico. "Cuando no dormimos las horas debidas no le damos al organismo la oportunidad de restablecer nuestro metabolismo ni de procesar el día física o mentalmente", concluye.

Fuente @Adri_L_P y Dr Chaun Cox