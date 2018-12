Shimano lanza la app e-Tube Ride: un ciclocomputador virtual

La firma japonesa presenta en sociedad e-Tube Ride, una aplicación móvil para dispositivos iOS y Android que permite a los usuarios de cualquier bicicleta eléctrica equipada con un sistema de asistencia eléctrica Shimano Steps controlar los datos de todas sus salidas de una manera sencilla y práctica a través de un teléfono móvil. La app, disponible de forma gratuita, es una alternativa al ciclocomputador de los modelos Shimano Steps E8000/7000/6100, algo especialmente interesante para aquellos usuarios que quieren reducir el precio a pagar por su futura bicicleta eléctrica.

Además de las métricas más comunes (velocidad, distancia recorrida, modo de asistencia, hora, nivel de batería, nivel de par, etc), la app E-Tube Ride de Shimano también permite visualizar mensajes de alerta por batería baja, sensor de velocidad no sincronizado, unidad de transmisión sin calibrar, etc, así como cambiar entre los distintos modos del sistema de asistencia eléctrica al pedaleo.

El único requisito para que la aplicación funcione correctamente es disponer del conector bluetooth EW-EN100, encargado de emparejar el teléfono con el sistema Shimano Steps. La nueva app está disponible para su descarga en la App Store (iOS) y Google Play (Android).