Seis series nuevas que marcarán el 2019

5 The mandalorian

Cuando Disney compró -más o menos- Star Wars, había muchas dudas de lo que iba a pasar con la mítica franquicia. Unas cuantas películas después -la mayoría bien hechas- las dudas no son tan grandes, pero todavía hay cierto recelo cada vez que sale una producción nueva.

The mandalorian busca terminar con esas dudas de una vez por todas. Basándose en las historias más o menos conocidas del "pueblo" del cazador de recompensas Boba Fett, los mandalorianos, llevará la historia de Star Wars a los confines más salvajes de la galaxia.

No hay muchos detalles de lo que será la historia, pero se sabe que el reparto estará encabezado por Pedro Pascal, el príncipe Oberyn de Game of thrones, y que hay varios nombres importantes fichados para dirigir capítulos individuales. El que más se destaca, por ahora, es el del prodigio neozelandés Taika Waititi, conocido por haber dirigido Thor: Ragnarok, pero con algunas verdaderas joyas poco conocidas como What we do in the shadows (que tiene una serie en proceso) y Hunt for the wilderpeople.