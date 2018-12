Runners: peligros nutricionales a los que te expones

Desde hace años que el running está de moda y es una de las actividades aeróbicas preferidas de los argentinos, sino embargo, para iniciarse en este deporte requiere de cierta preparación física y además nutricional.

Sea que se haga por deporte o como competición atlética, se requiere de una nutrición y unos hábitos alimenticios especiales. Cada variedad del running requiere el consejo de un nutricionista, tanto en los 10 km, pasando por las media maratones o hasta los 42km completos.

De no prepararse de manera correcta, pueden surgir problemas de salud y muchos de ellos pueden estar vinculados no sólo a una técnica incorrecta sino además a una mala hidratación o alimentación.

A continuación, los tres principales problemas nutricionales que enfrenta un corrector.

1) La deshidratación

Es importante hidratarse no sólo con agua sino además con bebidas deportivas. Aunque la idea de tomar agua cuando se tenga sed es la que actualmente está más aceptada, es necesaria la educación nutricional del deportista y una programación básica de la hidratación. Hasta hace años se animaba mucho al corredor a nivel médico de que se consuman líquidos antes de tener sed, ya que de por sí es un signo de deshidratación. Hay que beber y preguntar a un experto cuáles son las pautas de hidratación más adecuadas. La idea de beber cuando se tenga sed siempre se tiene que tener pero siempre y cuando se haga a través de bebidas deportivas con una cantidad de sodio adecuada para lograr la hidratación óptima.

2) Los problemas gastrointestinales asociados a las carreras de larga distancia

Las principales causas: la carga genética, la falta de flujo sanguíneo durante estos esfuerzos y los cambios en la digestión y tránsito intestinal. La ingesta nutricional previa y durante la competición también está relacionada con estos problemas. Hay que calcular la necesidad exacta de hidratos de carbono que necesita cada runner. A la hora de preparar una prueba deportiva como la maratón no sólo hay que trabajarla a nivel físico, sino también prepararla a nivel nutricional. Siempre es conveniente acudir a un especialista en nutrición, porque no todas las recomendaciones son válidas para todas las personas. Asimismo es naturalmente necesario un chequeo médico completo previo, en particular para analizar el sistema cardiovascular.

3) Agotamiento de las reservas de glucógeno

Una ingesta programada de hidratos de carbono antes, durante y después de las competiciones y/o entrenamientos ayudará a mantener las reservas de glucógeno y mejorar el rendimiento en pruebas de resistencia. Se trata del principal combustible en una maratón, en la que sobre todo se corre a una velocidad media importante.