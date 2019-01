¿Queres entrenar en la playa? Cuatro consejos que te ayudarán

No obstante, cada superficie tiene sus propias características que debemos tener en cuenta.

Recordemos que no es lo mismo para las articulaciones entrenar sobre el asfalto, que del césped o la tierra. Es así que para realizar la adaptación a la arena sin forzar los músculos se pueden seguir algunas indicaciones que evitarán torceduras y posibles lesiones.

El profesor de educación física y experimentado atleta Marcelo Perotti brindó algunos consejos para correr por la playa sin lesionarse en el intento y preservando la salud corporal.

Zapatillas

En referencia a esta prenda de vestir, es indispensable utilizarlo durante la actividad deportiva en la playa para evitar futuras lesiones. "Siempre se debe usar calzado. Se puede hacer algunos 'trabajitos' suaves solo para aflojar un poco los pies, pero si corrés mucho descalzo lo más probable es que termines con algunas ampollas u otro tipo de lesiones", sostuvo el experto.

Entonces si lo que deseas es iniciar tu actividad deportiva en la playa, primero se debe seguir un proceso de adaptación para que la mecánica de los pies, tobillos, pantorrillas y caderas no se vea afectado.

Entrenamiento

Cuando se integra a una sesión playa en la rutina regular, lo ideal es comenzar con distancias cortas. Por lo tanto, Marcelo Perotti recomendó intercalar sesiones de arena con superficies duras.

"A mi me gusta combinar las dos cosas, no sé si asfalto, pero sí caminos de tierra. Si empezamos a correr todos los días en la arena al no estar acostumbrados nos podemos lesionar, además el declive hacia el mar al correr todo el tiempo en una dirección o ida y vuelta, también puede traer lesiones", explicó.

Tiempo

Asimismo, el instructor recomendó no excederse en el tiempo de actividad. "Una buena manera es comenzar con rutinas cortas de cinco a siete minutos, luego poco a poco ir aumentando hasta diez o doce minutos. Todavía se puede notar algo de fatiga leve, pero no hay que preocuparse. Si se mantiene un ritmo razonable y se respetan las distancias, no habrá problemas".

Adicionalmente, aconsejó realizar las actividades deportivas en horas de la mañana y tarde, cuando el sol está más abajo y hace menos calor.

Hidratación

Debido a las elevadas temperaturas es indispensable consumir líquido constantemente: "Si la carrera es de menos de una hora tal vez no haga falta hidratar durante, pero sí antes y mucho después. Ahora en el caso de carreras más largas, hay que hidratarse mucho, cada 15/20 minutos como máximo", explicó Perotti.

Cabe mencionar que durante el proceso de entrenamiento se debe usar siempre filtro solar y como vestimenta optar por ropa clara y liviana, gorra y anteojos de sol para proteger la vista.