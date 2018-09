Qué revisar en la bicicleta antes de una salida

La reconocida firma de ciclismo Trek, nos da consejos al respecto.

Comprobar ciertos puntos de la bicicleta antes de salir a rodar es de vital importancia para prevenir problemas mecánicos no deseados, entre ellos pinchazos, salidas de cadena, cambios que no cambian, frenos que no frenan o un sillín que se mueve o cae hacia abajo, entre otros imprevistos. ¿Qué hay que revisar en la bicicleta antes de una salida? Trek Bikes lo explica en este vídeo.

Nota: vídeo con subtítulos disponibles en varios idiomas, incluido el español.