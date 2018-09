Qué es lo que más le preocupa a la industria

3 Políticas internas

En el ámbito de las políticas internas que se están implementando o planeando implementar en cada empresa, para mejorar su nivel de competitividad, los ejecutivos industriales que participaron de la encuesta, eligieron entre un máximo de 3 opciones, las siguientes:

Mejora de procesos (83%)

Reducción de gastos y/o de personal (58%)

Inversión en maquinarias o inmuebles (44%)

Programas de capacitación y entrenamiento del personal (41%)

Investigación y desarrollo de nuevos productos o servicios (20%)

Expansión de las operaciones a nuevos territorios (15%)

Otros (7%)

“Es interesante ver que no solamente se considera a la reducción de Costos en las políticas corporativas para la mejora de competitividad, sino que los ejecutivos industriales aseguran que dentro de sus compañías tienen diversas opciones para incrementarla, destacándose la Mejora de Procesos, la Inversión y la Capacitación del Personal. No obstante, se observa que la expansión de las operaciones a nuevos territorios (lo cual impactaría en el volumen de exportaciones, un factor que el Gobierno considera clave para mejorar la matriz productiva nacional), no está dentro de las estrategias priorizadas por las compañías”, analizó Daniel Urman, director de NUMAN.