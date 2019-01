Qué es el glucomanano y cómo puede ayudarnos a perder peso

Habitualmente podemos leer que el glucomanano es el "único complemento probado que ayuda a adelgazar". Esta afirmación es correcta, pero hay que entender por qué. Efectivamente, el glucomanano puede facilitar el control de la cantidad de comida que ingerimos y, con ella, las calorías diarias. Eso no quita que sea necesario tener en cuenta algunas consideraciones importantes. ¿Cómo funciona este complemento alimenticio?

La pasta shirataki consiste en una especie de 'noodles' o fideos cuya única función parece engañar al sistema digestivo. Su mayor ventaja es que no posee calorías, pero te sacia. Todo lo que no es agua, es decir el 3%, es fibra, por lo que tampoco tiene nutrientes.

Estos ya tan conocidos fideos orientales están compuestos de glucomanano, un complemento alimenticio extraído de la planta asiática Amophaphalus konjac. Se trata de una fibra altamente hidratable que se hincha rápidamente y crece al administrar agua, creando una pasta viscosa que ocupa más de su volumen original. Antes de que llegara la moda de consumirlo en forma de pasta konjac o shitake se consumía en píldoras, generalmente combinado con una dieta hipocalórica para personas con problemas de sobrepeso.

Qué es y qué no es el glucomanano

El glucomanano está catalogado como complemento alimenticio según la Unión Europea, es decir, no es un alimento ni tampoco un medicamento. En realidad, el glucomanano es una fibra altamente hidratable. Esto quiere decir que es una sustancia que, cuando le administramos agua, se hincha rápidamente y crece, creando una pasta viscosa que ocupa mucho más de su volumen original.

En concreto, el glucomanano posee un peso molecular y una viscosidad más elevados que cualquier fibra conocida. Como otras fibras, el glucomanano no es digerible y pasa por nuestro sistema digestivo sin pena ni gloria, suavemente, arrastrando parte del contenido deglutido. Este es un polisacárido muy largo con unidades de D-manosa y D-glucosa 1.6:12, y con ramificaciones cada 50 o 60 unidades, aproximadamente. Por su configuración molecular, nuestras enzimas no pueden atacar al glucomanano, razón por la que no es nutritivo(o no tiene biodisponibilidad).

Estos ya tan conocidos fideos orientales están compuestos de glucomanano, un complemento alimenticio extraído de la planta asiática Amophaphalus konjac. Se trata de una fibra altamente hidratable que se hincha rápidamente y crece al administrar agua, creando una pasta viscosa que ocupa más de su volumen original. Antes de que llegara la moda de consumirlo en forma de pasta konjac o shitake se consumía en píldoras, generalmente combinado con una dieta hipocalórica para personas con problemas de sobrepeso.

Ayuda a reducir el estreñimiento, favorece el control glucémico y tiene efectos probióticos

En concreto, el glucomanano posee un peso molecular y una viscosidad más altos que cualquier fibra conocida. No es digerible, y pasa por nuestro organismo sin pena ni gloria, suavemente, arrastrando parte del contenido deglutido. Por su configuración molecular, nuestras enzimas no pueden atacarlo, razón por la que no posee ningún valor nutritivo. Se extrae de la raíz de la planta, usada de manera tradicional en Asia como planta comestible para hacer gelatina, entre otros productos.

Beneficios

Su mayor virtud reside en que nada más llegar al estómago se hincha y automáticamente sacia el apetito. Si se toma en comprimidos, se ingiere en tres dosis diarias de un gramo antes de las comidas principales para ayudar a sobrellevar la dieta: así se obtienen los nutrientes de la comida baja en calorías y se consigue la sensación de haber ingerido más cantidad.

Los efectos negativos

En principio, el shitake es inocuo, pero podemos encontrar situaciones que potencialmente peligrosas. La primera de ellas es su gran capacidad de absorber y retener el agua. El glucomanano fue prohibido en 2003 como gelatina culinaria en confitería debido al peligro que supone para niños y pacientes con problemas esofágicos. Básicamente, porque puede provocar asfixia por la obstrucción de las vías respiratorias altas.

Otro de los problemas es que posee tendencia a arrastrar el alimento digerido, reduciendo el tiempo de paso por el intestino y el contacto con la mucosa intestinal. Por ello, disminuye la asimilación de nutrientes, lo que en una dieta normal no debe suponer un gran problema, pero que a la larga y en un consumo prolongado, puede provocar malnutrición. Fibras como el glucomanano pueden reducir la absorción de medicamentos liposolubles, por lo que en caso de estar tomando medicamentos o en tratamiento se desaconseja totalmente el consumo de este complemento.