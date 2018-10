Peloton, el secreto de los famosos para mantenerse en forma

Admitámoslo, la típica clase de spinning no es precisamente la manera más divertida de echar el rato. Como si el concepto de dejarte las piernas hechas polvo no fuera suficientemente doloroso, encima tienes que hacerlo aguantando a un instructor hiperactivo con un gusto horroroso por los clásicos de los 80, mientras ves la espalda de alguien que está mucho más en forma que tú y que puede subir la resistencia a 50 sin echar una gota de sudor.

Entonces, ¿Por qué lo pasé tan bien en una bici de Peloton?

Bueno, resulta que elimina todos los aspectos más odiosos del spinning y retiene el detalle de drenar tu cuerpo de cada caloría imaginable durante 40 minutos más o menos. David Beckham, Leonardo Dicaprio y Hugh Jackman se han convertido a la causa y no es difícil entender el porqué.

Esta bicicleta de más de 2.000 euros hecha de acero y aluminio quiere decir que no hace falta ir al gimnasio para conseguir los gemelos de un adonis. Solo tienes que encender la pantalla de 22 pulgadas que trae instalada, elegir una clase que te guste y empezar a pedalear.

Sí, Peloton es mucho más que una bicicleta: es el Netflix del spinning. Aunque en lugar de ver a los actores de Hollywood luchar contra un argumento durante 10 episodios, lo que tienes es un profesor con un gusto musical decente y las habilidades motivacionales necesarias para guiarte por una rutina incesante. A través de un archivo de más de 10.000 ejercicios para elegir dependiendo de su dificultad, género musical e instructor - algunos son personalidades, como el alegre Alex Toussaint, famoso en Instagram gracias a sus más de 30.000 seguidores - puedes transpirar en relativa comodidad.

Y si te cansas de escuchar “¡Vamos!” o “¡Es hora de apretar un poco!”, bueno, tus cascos vienen con botón para el volumen ¿No?

Como alguien que está maldito con una vena competitiva y un físico que es para echarse a reír, lo que me terminó de convencer de Peloton fue sus tablas de logros de cada rutina. Vale, tener mi nombre por debajo del número 1.000 entre todas las personas que participaron en el ejercicio con música de Florence & The Machine puede no sonar muy allá, pero estaba cientos de posiciones por encima del último puesto. En otras palabras, gané al Peloton. Más o menos.

Tiene 13 clases en directo cada día desde un estudio de Nueva York - y otro estudio en Londres de camino - con las que tienes muchas oportunidades de llegar al puesto número uno. Es una propuesta interesante si el spinning es tu deporte favorito, con una suscripción mensual de 44 euros (más la bicicleta que cuesta 2.256 euros) - en lo que a tendencias de fitness se refiere, sigue siendo menos duro para tu cuenta corriente que instalar una sauna en casa para hacer hot yoga.

¿Te ha convencido el spinning? Aquí tienes cinco consejos para el ejercicio perfecto.

Mantenerse hidratado

No hace falta ni que decir que vas a transpirar mucho haciendo spinning, así que asegúrate de tener una botella grande de agua para el camino. No importa lo sediento que estés, no bebas demasiado del tirón. Así podrías ponerte a vomitar…

Estira antes y después

El spinning es duro con los glúteos, cuádriceps, y muchos otros grupos musculares. No los hagas sufrir más al subirte a la bici sin realizar estiramientos primero. Te lo agradecerás al día siguiente.

Anda a tu ritmo

Como muchos otros entrenamientos de intervalos de alta intensidad, el spinning hace que trabajes mucho es un periodo de tiempo relativamente corto. En otras palabras, no te machaques en los diez primeros minutos. Es tu ejercicio, haz lo que mejor te funcione.

No tengas miedo a la resistencia

Tampoco quieres aflojar con el botón de la resistencia si sabes que puedes empujarte un poquito más. El spinning es un ejercicio de equilibrio, pero la clave está en seguir al profesor e igualar tu experiencia con la dificultad de la clase.

Concéntrate en pedalear

Parece fácil ¿verdad? Nosotros también lo pensábamos. La verdad es que, cuanto más suave sea el movimiento que haces con los pedales, mejor será el tiempo que pases haciendo spinning. Intenta no clavar los talones e intenta moverlos como si siguieran un reloj imaginario.

Más info en