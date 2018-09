Para recordar: cinco series que marcaron los '90

2 Friends

Imposible hablar de los 90 sin mencionar a Ross, Monica, Joey, Chandler, Rachel y Phoebe. Si bien -como dijimos antes- Friends duró más de lo necesario, la química entre los personajes principales y lo fácil que resultaba identificarse con ellos hicieron que se transformara en un clásico aún antes de su último programa.

En Estados Unidos marcó la cultura popular como ningún otro programa lo había hecho hasta el momento. Durante 1995 el peinado más popular era conocido como “el Rachel”, y en todos lados se podía escuchar el latiguillo de Joey “how you doing? (una especie de ‘cómo te va’, pero cargado de intenciones seductoras)”. En Argentina, en tanto, le presentó el género de la sitcom moderna al público masivo. Aunque no estuvo sola en ese aspecto.

Algo Inolvidable

La primera pelea de Ross y Rachel. Después de todo, ¿no se supone que iban a estar juntos para siempre? Y, más importante, ¿se estaban tomando un tiempo?