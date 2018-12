No: por estas 5 razones no conviene comprar los regalos en Chile

2 VENTAJA La variedad

Mientras muchos consumidores esperaban que con la llegada al gobierno de Mauricio Macri abriera la posibilidad de una mayor variedad de productos en las tiendas y supermercados argentinos, no pasó demasiado. En Chile hay variedad: fabrican poco, importan mucho y de diversos orígenes, formatos. Hay alternativas en una cantidad impensada en Mendoza o en cualquier otro lugar de Argentina. Pero lo dicho: los precios no son mejores. Sin el objetivo es la diversidad y no el precio, la ventaja sigue funcionando como excusa para cruzar la cordillera.