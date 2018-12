Netflix para runners: siete películas que no te podes perder

Un runner siempre está en constante búsqueda de inspiración. Muchas veces, sus propias actitudes son las que lo motivan, como hacer un mejor tiempo o correr una mayor distancia, pero hay veces más que estadísticas para vencer la monotonía.



Una lista con siete magníficos relatos cinematográficos que giran alrededor del running y que encontrarás en Netflix.

1. I Am Bolt

Retrato íntimo del velocista más grande de todos los tiempos. El campeón olímpico hace un repaso de su carrera y de su vida personal, desde su primera gran victoria, con 15 años, hasta el triple-triple histórico conquistado en Río 2016. Conoceremos de primera mano, y con imágenes grabadas por el propio Bolt, la persona que se esconde detrás del mito.



Protagonista: Usain Bolt

Género: documental

Director: Gabe Turner, Benjamin Turner

2. Corazón de corredor

Una historia conmovedora sobre el perdón y la esperanza. Un adolescente que pierde a su novia en un accidente descubre que, al correr, surge una fuerte conexión con esa persona amada. Su afán de preservar su memoria lo hará correr más rápido hasta convertirse en el atleta más ganador y asediado por todos.



Protagonistas: Billy Crudup, Graham Rogers, Liana Liberato

Género: drama- Romance

Director: Leaf Tilden

3. El triunfo del espíritu

Biografía deportivo que narra la historia de la leyenda Jesse Owens y de su histórica participación en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, donde ganó cuatro medallas de oro a pesar de la fuerte presión ejercida por Hitler. Este inspirador relato nos recuerda que el esfuerzo, la disciplina, el talento y el coraje son nuestras mejores armas para acabar con el odio, los prejuicios y la intolerancia.



Protagonistas: Stephan James, Jason Sudeikis, Eli Goree

Género: drama biográfico

Director: Stephen Hopkins

4. Karl Meltzer: Hecho para romperse

A los corredores nos atraen las historias que desafían lo imposible y nos hacen cuestionarnos. Karl Meltzer, sin duda alguna, entra en esta categoría por sus constantes hazañas. En “Hecho para romperse”, el ultramaratonista estadounidense va por su último intento de conquistar el Appalachian Trail (tradicional circuito de más de 3.500 kilómetros) y romper el récord de los 46 días. ¿Podrá lograrlo? Descúbrelo en este fantástico documental producido por Red Bull.



Protagonistas: Karl Meltzer

Género: documental

Director: Matt Katsolis

5. The Barkley Marathons: The Race that eats its Young

En 25 años, solo 10 personas han superado la Maratón de Barkley. Basado en un escape histórico de una las prisiones más despiadadas y seguras de Estados Unidos, 40 corredores de todas partes del mundo ponen a prueba sus límites de resistencia física y mental, en este documental que contempla el valor del dolor.



Género: documental

Director: Annika Iltis, Timothy James Kane

6. Maratón

Película basada en hechos reales, Maratón es un entrañable relato familiar que maneja con delicadeza y sapiencia la relación de una madre con su hijo autista. Es una historia del triunfo del espíritu humano ante la indiferencia. Destaca la sorprendente y verosímil actuación de su principal actor, Cho Seung-Woo.



Protagonistas: Cho Seung-woo, Kim Mi-sook, Lee Gi-yeong

Género: drama

Director: Yoon-chul Chung

7. Gun Runners

Es la historia de cómo Arile y Matanda, dos ex guerreros keniatas, intercambian sus fusiles por un par de zapatillas de running. Durante 8 años, este documental canadiense pone en manifiesto el Kenyan Dream -el sueño americano keniata- que los sitúa en la línea de salida de una de las carreras más míticas del planeta: la Maratón de Nueva York.



Protagonistas: Julius Arile, Robert Matanda

Género: documental

Director: Anjali Nayar