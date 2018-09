Los tres datos de la pobreza en Mendoza que más deben preocupar

2 Las estrategias precarias que reproducen la pobreza

Otro de los datos clave es cómo hacen las familias que viven en la pobreza para pasar el día a día. Allí aparecen lo que se llaman “estrategia de supervivencia” o “estrategias precarias. Según la DEIE, el 85% de las familias que viven con pocos recursos económicos usan “estrategias precarias” para subsistir. Se trata de mecanismos “que denotan una situación de debilidad o carencia por la que se presume que los ingresos corrientes y de fuente genuina no son suficientes y los miembros del hogar deben recurrir a ayudas externas, monetarias o no monetarias, endeudamiento, etc”, según la definición oficial. El problema es que muchas de esas estrategias lo que hacen es reproducir las propias carencias y generar más pobreza a futuro. “Se caracterizan por no ser sustentables en el tiempo o depender de planes asistenciales, de decisiones de personas que no son miembros del hogar o simplemente del azar”, definen.

En ese sentido, incluso, hay actividades que pueden estar reñidas con lo que establecen los códigos de convivencia municipales y hasta el Código Contravencional que se discute en la Legislatura. Allí entra la venta ambulante, la recolección de materiales reciclables de los residuos (cartoneo), la mendicidad, etc.