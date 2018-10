Los 7 toc de un amante del vino

5 Pensar que a todo el mundo que toma vino le interesa hablar de vinos

Estás en una reunión de amigos y de pronto llega el vino a la mesa y algún incauto hace una pregunta: ¿que vino es? ¡Para qué! Ahí el fanático empieza a contar hasta el mínimo detalle: quien lo elabora, de que provincia es, de que región, que tipo de suelos tiene esa región... ¡Basta! Te pasaste... No a todo el mundo le interesa una lección sobre el vino, la mayoría solo quiere tomarlo. Peor aun, pensar que a quienes no toman vino también les interesa hablar de vinos.

Peor aun, no saber salir del tema del vino en una conversación con no entendidos que cayeron en la trampa al hacerte un par de preguntas. Peor aun, pensar que a todos los que hacen el vino les interesa hablar de vinos fuera de su horario laboral (y pedirles que te atiendan ese domingo que viajaste a Mendoza).