Los 10 mejores discos mendocinos del 2018

6 Perras on the Beach / "Flow de Cuyo"

Luego del fenomenal impacto nacional causado por su disco debut, Perras on the Beach se enfrentaba a lo que muchos denominan el difícil segundo álbum... y lo vuelven a lograr con una fórmula donde la energía y la despreocupación evidencian su desarrollo en lo musical, dejando en claro que no han olvidado donde está la fiesta.

Faso, amigos, noche, alcohol, amor, skate, policías, videojuegos. Uno de los representantes más importantes de la nueva generación del rock mendocino despliega todo su delirio irreverente en este segundo disco de estudio donde ponen a prueba su nueva formación con Ignacio Laspada en guitarra, Fabricio Foresto en batería y Rodrigo Martínez en sintetizadores, sumados a los originales Bruno Begueri Petrich en bajo y Simón Poxyran en voz y guitarras.

Aunque las letras pueden sonar algo inmaduras, reflejan sin embargo el hedonismo actual propio de los adolescentes urbanos. Las Perras realizan un montón de astutas referencias a la subcultura; pruba de esto son la experimental "Flow de Cuyo", de carácter casi instrumental sino fuera por esa pequeña estrofa que dicta "Todo está perdido, lo sé. El mundo está jodido, tal vez. Hay que cuidarnos como aquella vez" y "Fantasmas", combinación de canción de fogón con riff de guitarra bien afilados que logran un pegadizo brebage.

Capítulo aparte para "Municipálida", tema que retrata la anécdota de un show censurado durante una gira por el sur del país, que se convierte en un verdadero himno festivo, reflejando a la perfección el atractivo cruce entre el rock y el hip hop (sumando como voz invitada a Wos, un freestyler de 19 años que se convirtió en el nuevo campeón argentino de rap improvisado en Batalla de los Gallos). Los adolescentes nunca sonaron tan divertidos.

Temas destacados: Flow de Cuyo / Tuca / Municipálida / Fantasmas