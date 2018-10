Lo qué dejó Better Call Saul: adiós, Jimmy

2 La pareja del año

La relación entre Jimmy y Kim Wexler nunca fue tan difícil como en esta temporada. Al daño que le causó la reacción de Jimmy a la muerte de su hermano -sin dudas Kim quería más a Chuck que él- se le sumó la desesperación que el personaje demostró por alejarla de su trabajo actual para trabajar con él, y los propios problemas de Kim con su actual ocupación.

De todas maneras, fue lindo verlos volver a las andanzas para salvar nada más y nada menos que a Huell, con un plan retorcido y divertido que involucró algunos acentos más que cuestionables.

Lamentablemente, el final de la temporada no parece augurar buenas cosas para la pareja. En la última escena Kim se da cuenta de que ya no puede distinguir cuando Jimmy está siendo sincero, y, peor, se da cuenta de que no quiere serlo.