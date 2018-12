Las piezas del rompecabezas del futuro de Mendoza

7 La educación

El gran factor movilizador de la sociedad hacia mejor forma de vida es la educación. Sin embargo, allí radica una de las mayores resistencias. No de parte de los docentes, sino que hay que insistir en que la misma sociedad está poco advertida de los verdaderos peligros de no estudiar lo que hay que estudiar: no tener de qué vivir. No hay "poesía" posible ni consignas pegadizas en este punto. Pero además, tampoco hay demasiado tiempo para revolucionar el sistema educativo. El tiempo perdido no se recupera yendo a mayor velocidad,s ino empezando lo antes posible. Pero es necesario conseguir el apoyo de la sociedad.

Esa es la pieza más difícil, pero la más crucial, para armar el rompecabezas de la Mendoza del futuro: contar con una sociedad que comprenda que hay que acelerar el paso, avanzar, salir del espacio de confort. Por nuestros hijos y nietos, ya que antes pocos lo hicieron por nosotros.