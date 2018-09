Las perlitas de la cumbre de Cambiemos

4 El aislado: Lopetegui, desde la última fila

Algunas versiones del encuentro de Cambiemos centradas en las perlas negras dieron cuenta del maltrato hacia Gustavo Lopetegui, ex vicejefe de Gabinete. En realidad, fue destrato: no le dieron un cuarto de bolilla, lo sentaron en la última fila y no se le acercaron ni para saludarlo, señalaron algunos que estuvieron allí. El exCEO de LAN fue reubicado como "asesor" del presidente Macri