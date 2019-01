Las ocho preguntas típicas que les hacen a todos los mountain bikers

A pesar de que el mountain bike es un deporte bastante sencillo la mayoría de la gente sabe muy poco sobre el ciclismo de montaña.

Nuestras bicis son algo más llamativas que las que se emplean para desplazarse por la ciudad. Además, vamos vestidos de diferente manera y vemos multitud de vídeos de gente haciendo locuras con bicis en la montaña.

Siempre estamos dispuestos a hablar de nuestra afición favorita pero en las conversaciones suelen surgir unas preguntas muy extrañas…

1. ¿Usas licra?

Nada más empezar a hablar sobre el deporte de montaña enseguida surge la pregunta de la licra y las mallas.

Esto es lo que tienes que responder: Explica que la mayoría de los aficionados al mountain bike no usan licra, ¡a menos que se trate de un empedernido corredor de cross-country!

2. No vas a salir con el mal tiempo que hace, ¿verdad?

El tiempo ha cambiado. Se acerca una tormenta. En las noticias dicen que mañana las condiciones meteorológicas serán bastante malas - así que será mejor que salgas a rodar hoy a pesar de que llueve y el día está algo desapacible. Cuando agarras tu equipo de MTB siempre habrá alguien que te hará la siguiente pregunta: “No irás a salir con el mal tiempo que hace, ¿verdad?”. Sabes mejor que nadie que el tiempo encima de la bici es limitado, así que no hay que dejar pasar ninguna oportunidad.

Esto es lo que tenes que responder: Sonreír a la vuelta con la cara llena de barro.

3. ¿Sabes hacer un backflip?

Esta pregunta suele aparecer cuando le muestras a alguien un vídeo espectacular de mountain bike. Por supuesto, no le has enseñado tus imágenes tomadas con la GoPro, sino a Brandon Semenuk volando bocabajo. Puedes apostarte lo que quieras a que te preguntará: “¿eres capaz de hacer eso?”.

Esto es lo que tenes que responder: Por desgracia, no.

4. ¿Por qué no la dejas con candado en la calle?

Hay mucha gente que se gasta un montón de dinero en la bici, estamos hablando de cifras de hasta 4.000 dolares o incluso más. Para esas personas es muy probable que la bici sea la posesión material más valiosa. Así que no la van a dejar en la calle ni siquiera atada con 40 candados.

Esto es lo que tienes que responder: ¿Dejarías a tu hijo atado en la calle?

5. ¿Por qué los ciclistas pasan los semáforos en rojo?

La pregunta en cuestión pone de manifiesto que quien te la hace no entiende que el mountain bike no tiene nada que ver con el ir al trabajo en bici, lo que desde luego es de aplaudir. Te preguntarán por qué los ciclistas pasan los semáforos en rojo, no llevan casco o van por la vereda.

Esto es lo que tenes que responder: Intenta educar a tu preguntón, contéstale con paciencia y de buena gana (aunque tengas que apretar los dientes).

6. ¿No te aburrís después de un par de horas?

Una buena vuelta con la bici por la montaña tiene que durar unas cuantas horas. Mucha gente pensará que el rodar por los senderos es algo que tiene que acabar aburriendo. Algunos ciclistas se preguntan lo mismo sobre el running. Contale al preguntón sobre los senderos, las vistas, la adrenalina… y la pregunta quedará respondida.

Esto es lo que tenes que responder: Mira hacia la ventana y deci: “Colega, la naturaleza nunca es aburrida”. ¡No te lo volverá a preguntar nunca más!

7. ¿No te duele el culo?

¡Vaya pregunta! La gente que no monta en bici parece estar obsesionada con los traseros. En el ambiente ciclista este asunto no sale a relucir sino en los círculos más íntimos.

Esto es lo que tenes que responder: Esquiva esta pregunta como puedas.

8. ¡Por ese dinero te podrías haber comprado un auto!

Las bicis no son baratas. Si le preguntas a un aficionado al mountain bike qué es lo que menos le gusta de este deporte lo más probable es que te diga que se trata de una actividad cara. Cualquier persona ajena al MTB enseguida comparará el precio de la bici con el de un coche. Acto seguido te preguntará que por qué no te compraste un auto. ¿Has intentado conducir un Fiat Punto de segunda mano por un sendero? Te podemos asegurar que no funciona.

Esto es lo que tienes que responder: Acaricia la bici al tiempo que decis: “mi tesoro”, hasta que tu preguntón desaparece.

Fuente: Stuart Kenny