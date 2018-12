Las mejores series (que vimos) del año

7 The good place

Filosofía, demonios y contadores llenaron la tercera temporada de esta sorprendente comedia de NBC. Michael Schur, el creador de Parks and recreation, consiguió reinventar no una, si no dos veces el concepto de su última comedia, y de un infierno que parecía un paraíso pasó a una huida interdimensional, que en esta tercera temporada terminó en la Tierra.

Con algunos altibajos, el equipo de inadaptados liderado por Eleanor (Kristen Bell) consiguió mejorar como personas, durante algunos capítulos, pera después volver a viejos hábitos y poner en peligro el futuro de su alma.

El humor absurdo tuvo grandes momentos, y en algunos capítulos el guion está tan repleto de referencias internas que se puede volver difícil de seguir, pero, como alguna vez dijimos, The Good Place es una de esas series que recompensan a los espectadores fieles. Vale la pena serlo.