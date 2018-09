Las cinco sugerencias que dejó Prat Gay en Mendoza

3 "No es un momento para mirar hacia atrás"

Encontrándose aún afuera del Gobierno pero teniendo en cuenta que podría volver a ser parte, Prat Gay dijo que no hay que centrarse en los errores cometidos de la Gestión: "No es un momento para mirar hacia atrás y mirar para adelante. Creo que cada uno sabe cuáles fueron los errores. Cada uno tiene que hacer un aporte desde su lugar para no repetir errores y encontrar la salida. Hay que unirse en las coincidencias".