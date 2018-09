Coimas: la declaración completa del financista K arrepentido

5 Un capítulo para Hebe de Bonafini

"En 2014-2015 continuó el pedido de dinero", enfatizó Clarens, entonces reconstruyó el diálogo que tuvo con el ex secretario de Obras Públicas. "Le pregunté a López qué había pasado y me dijo que había tenido un reclamo muy fuerte de Hebe de Bonafini por Sueños Compartidos que necesitaba unos 70 millones de pesos para entregárselos a un estudio de abogados de la provincia de Mendoza, cuyo nombre no recuerdo. No recuerdo qué empresas aportaron en ese caso pero seguramente eran las mismas de siempre".