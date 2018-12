Las cinco claves para entender el futuro del PJ mendocino

4 La fórmula de unidad

El objetivo del partido es que la fórmula para gobernador y vice ya esté definida para los primeros días de marzo, en sintonía con la Fiesta de la Vendimia. Y que además esos nombres surjan de un acuerdo sin la necesidad de dirimirlos en una interna. El plan trazado es encontrar una síntesis que abarque a todos los sectores y que en los distritos en los que no haya arreglo se vaya a una PASO. Pero el recorrido para llegar a ese destino será arduo en los siguientes dos meses y medio. Todavía le cuesta al PJ la unidad de los bloques legislativos, como primer paso imprescindible para cumplir el objetivo, y eso se vio en el debate por la reforma de la ley 7722. El proyecto fue impulsado por dos senadores del PJ y no obtuvo el respaldo de todo el bloque.