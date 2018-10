Las causas en las que Menem sigue implicado

La Cámara Federal de Casación Penal dictó la absolución del senador y ex presidente Carlos Menem en la causa por la venta irregular de armas a Ecuador y Croacia, en razón de que no se cumplió el "principio del plazo razonable" para llegar a una condena firme, confirmaron hoy fuentes judiciales.

La causa contra Menem se inició en 1995, a raíz de tres decretos que firmó durante su primer mandato, para vender 6.500 kilos de armamento a Venezuela y Panamá, pero que tuvieron como destino Croacia y Ecuador que estaban en conflicto bélico y por lo cual la ONU había impuesto un embargo. El expediente que lleva 23 años de recorrido judicial, y por esta causa Menem, de 88 años, tiene una condena a siete años de prisión. La defensa interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que revocó la sentencia y ordenó que vuelva a Casación. Finalmente el tribunal integrado por los camaristas Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques consideró que no se cumplió el "principio del plazo razonable" para arribar a una condena firme contra el ex presidente.

Causas en las que está o estuvo involucrado

Menem tiene otra condena que no está firme por presunto pago de sobresueldos y otros dos juicios: uno por la venta del predio de La Rural y otro por encubrimiento en la causa AMIA.

Además hay otra investigación en marcha por presunto enriquecimiento ilícito, que también apunta a su ex esposa, la animadora chilena Cecilia Bolocco.

En detalle:

1. Enriquecimiento ilícito (jueza Servini de Cubría)

Iniciada en junio de 2014, se investiga al ex presidente peronista, a su ex pareja Cecilia Bolocco y al ex titular de la Casa de la Moneda, Armando Gostanián, por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y omisión en las declaraciones juradas, por la venta que Bolocco habría hecho de un departamento ubicado en avenida Libertador de la ciudad de Buenos Aires, a una sociedad del padre de Leonardo Fariña. El departamento, según este último se lo habría entregado Menem a Bolocco, como parte del acuerdo de divorcio. Sin embargo en la DDJJ de Menem no habría estado declarado nunca. A la fecha no hay novedades en la causa.

2. Sobresueldos (juez Martínez Giorgi)

Iniciada en abril de 2004, tras una denuncia presentada por el abogado Ricardo Monner Sans en la que éste hacía saber que Wilfen Roberto Martínez Medina había explicado durante el juicio oral seguido a María Julia Alsogaray por el delito de enriquecimiento ilícito cómo era el manejo de “pagos en negro” que recibían las más altas instancias del Poder Ejecutivo Nacional durante las dos presidencias de Carlos Saúl Menem.

El 1 de diciembre de 2015, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Carlos Ménem, Domingo Cavallo y Raúl Granillo Ocampo por el delito de peculado. El tribunal impuso la pena de 4 años y 6 meses para Menem, de 3 años y 6 meses para Cavallo y de 3 años y 3 meses para Granillo Ocampo.

3. Thales Spectrum (juez Sebastián Casanello)

Iniciada en enero de 2001 por una denuncia del entonces director de investigaciones de la Oficina Anticorrupción, Manuel Garrido, sobre la firma de un contrato de la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Comunicaciones con la firma THALES, perjudicial a los intereses del Estado Nacional para el control y seguimiento de emisiones el espectro radioeléctrico. A su vez se averiguaba sobre la existencia de sobornos en el trámite previo a la firma de ese contrato.



Los contratos con Thales Spectrum se rescindieron en 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner. La decisión se tomó después de que se conociera un informe de la Auditoría General de la Nación, que hacía referencia a un millonario perjuicio al Estado. Los funcionarios y empresarios fueron imputados por una defraudación al Estado Nacional de 320 millones de pesos. Defraudaciones que le habrían dado a esa empresa una rentabilidad neta superior al 150%.

A pedido de uno de los principales imputados, el abogado Juan Carlos Cassagne, la Casación anuló una resolución que empujaba la causa al juicio oral.

4. Explosión de la fábrica militar de Río Tercero

Iniciada en noviembre de 1995 pasó por cuatro jueces que ocuparon el juzgado federal competente en Río Tercero (Luis Rodolfo Martínez, Diego Estevez [subrogante], Oscar Valentinuzzi [subrogante], Carlos Arturo Ochoa [ver aquí]) y fue resuelta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba.

La causa comenzó tras la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, el 3 de Noviembre de 1995, la cual dejó como saldo varias personas muertas, un gran número de heridos e incontables daños materiales en la ciudad.

El gobierno de Carlos Ménem sostuvo que se había tratado de un accidente, mientras que las investigaciones probaron que la explosión se había producido mediante la manipulación controlada de químicos especiales a fin de encubrir el faltante de armamento y municiones que habían sido contrabandeadas a Ecuador y Croacia.

La causa tuvo avances recién después de que el juez subrogante Diego Estevez fuera apartado de la causa. En el 2006, éste juez había dictado la falta de mérito respecto de los militares imputados, y desestimó los peritajes que habían concluido que se trataba de un atentado y no un mero accidente.

El 12 de febrero de 2014, la sala A de la de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó el procesamiento del ex presidente Carlos Ménem y ratificó el sobreseimiento del ex jefe del Ejército Martín Balza.

Fuente: acij.org.ar