Las 5 razones para no entrar en pánico por el estreptococo, pero sí para prevenir

2 Por qué el alerta

Baja incidencia y casos dispersos. No hay un foco de contagio determinado. Los casos son muy dispersos. Uno en Rosario, en Posadas, en Avellaneda, Florencio Varela, etc. No hay una complicación en una comunidad particular. La incidencia es de 4 casos cada 10 mil egresos hospitalarios. No es una rareza, pero tampoco una situación cotidiana. Lo habitual es que estos caso tenga otra modalidad de comportamiento, benigno. La bacteria es muy sensible a los antibióticos que existen. Creo que el alerta epidemiolótico tiene como función informar. Y la otra es alertar a todos los profesionales del país para que se preste especial atención a los cuadros de faringoamigdalitis y a los cuadros de fiebre alta. Es para tener cuidado.