Las 5 claves ambientales de Mendoza, según Cornejo

1 Trabajo compartido entre gobernador, intendentes y ciudadanos

Según Cornejo, el cuidado del ambiente requiere de organización social y responsabilidad de los dirigentes. "Hay que dialogar con ciencia y técnica, no con politiquería", aseguró. En este sentido, aclaró que "el trabajo ambiental no depende solo del gobernador sino del resto de las instituciones públicas, como Irrigación y sobre todo los municipios". "Percibimos en los municipios el mismo espíritu de cuidado del ambiente que tienen los ciudadanos. El plan de ordenamiento territorial nos da ventajas para llevarlo a la práctica", manifestó destacando el trabajo en ordenamiento del territorio, temas sanitarios, recolección de residuos, tránsito, etc.