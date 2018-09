Las 11 conclusiones a las que arribaron los sindicalistas del L20 en Mendoza

6 Medidas sugeridas por el G20

El G20 se ha comprometido en varias ocasiones a tomar medidas al respecto, pero los trabajadores y trabajadoras no han constatado resultados tangibles. Las organizaciones sindicales hacen un llamamiento a la reunión de Ministros de Trabajo y Empleo en Mendoza para implementar, profundizar e ir más allá de los compromisos anteriores, aplicando las siguientes medidas:

-garantizar unos salarios mínimos vitales, establecidos y ajustados en función del costo de la vida.

-promover la libertad sindical y la negociación colectiva, en especial en materia de salarios y hacer lo necesario para aumentar la cobertura de los convenios.

-reforzar e invertir en sistemas universales de protección social.

-eliminar de las cadenas mundiales de suministro la precariedad, el trabajo informal, la esclavitud y el trabajo infantil, y garantizar la responsabilidad de las empresas respecto de sus obligaciones hacia los trabajadores, incluso mediante la incorporación de la debida diligencia en materia de derechos humanos en todas sus operaciones.

-abordar el cambio climático y contribuir a la realización de los objetivos del Acuerdo de París sobre el Clima mediante la promoción y aplicación de estrategias para una transición justa hacia una economía baja en carbono.

-preparar a los trabajadores/as para una transición justa hacia un futuro del trabajo digital. Esto se lograría en particular promoviendo el diálogo social en relación con la expansión tecnológica y las necesidades de inversión, así como la gobernanza tripartita de los fondos de transición y formación; reforzando y adaptando los sistemas de protección social; tomando medidas anticipadas a fin de asegurar que no se utilicen formas de trabajo no convencionales para eludir la responsabilidad hacia los trabajadores/as, y velando para que estos trabajadores/as disfruten de todos los derechos del trabajo; para ello, la negociación colectiva debe ser un mecanismo ineludible de diálogo social y para el logro común de paz y justicia social.

-promover la igualdad de género en el mercado laboral e invertir de forma masiva en la economía del cuidado y en formación, para crear nuevos empleos y formalizar el trabajo de otros millones de trabajadores/as de la economía informal; también se tiene que abordar el problema de la violencia en el lugar de trabajo, en particular con leyes relativas a los permisos por violencia doméstica.

-abordar los elevados y persistentes niveles de desempleo juvenil, por medio de políticas activas del mercado de trabajo e inversión en formación, y tomando medidas para incrementar la demanda de mano de obra en general; m planificar la integración de refugiados y migrantes, eliminando los obstáculos a la inclusión social.