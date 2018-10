La velocidad de la muerte

No sé cómo contarlo. No sabía si contarlo. No hay forma concreta de hacerlo. Ni tampoco qué título ponerle a esto. Veloz, por todo lo que pasó en pocos minutos. Y porque es algo que definitivamente te marca y que se resume en una frase desagradable ue me dijo (horas después de lo que pasó) Claudia, una ex compañera de la primaria: la muerte está pegada a la vida.

Llevé en el auto a mi mujer a su trabajo, en el centro. Bien temprano. Un día cargado de actividades. De allí me fui a un corralón en la calle Independencia de Las Heras y compré dos bolsas de arena para mejorar el terreno del jardín que estoy haciendo en casa. De allí encaré por las calles Martín Fierro y su continuación, Roca, de Las Heras para pasar por un súper para comprar el almuerzo. Siempre voy al Wall Mart de Las Heras. Esta vez decidí probar con el Átomo, que está en frente. Semáforo a la altura de la entrada del Wall Mart, previo a la rotonda. Luz verde, avanzo. Entro en la rotonda. Encaro el lado derecho en dirección al Átomo. Cerca de las 11 era, no me acuerdo exactamente. Miro a mi izquierda y un Ford Ecosport, que iba despacio como yo, se sale del camino, choca con un poste de madera y no sé qué, porque ya no podía mirar para atrás. Se me vino todo en una pregunta: ¿qué hago? Es una instancia en que la conciencia es la única voz autorizada. No podía estacionar ahí. Regalado Olguín y Boulogne Sur Mer. Entré a la playa de estacionamiento del Atomo y estacioné. Y regresé a ver lo que había pasado. Todo eso fue menos de tres minutos. Y ya habían dos móviles policiales y unos siete u ocho curiosos. El hombre que conducía el Ecosport ya lo habían sacado de su vehículo y un policía joven le estaba haciendo reanimación. Llamé a un médico amigo que trabaja en el Servicio Coordinado de Emergencias. Nada, sin contestar. Le mandé un audio. Igualmente la policía ya había llamado al 911. En tanto, el policía joven seguía intentando reanimar al conductor de Ecosport. Recuerdo que por lo menos un par de veces abrió los ojos. Complicada la situación. El policía que lo reanimaba pidió a gritos que alguno de los curiosos se cruzara al Wall Mart a pedir un desfibrilador, para lograr reanimar al hombre. Apareció una mujer para colaborar con la reanimación. Un joven se cruzó para el Wall Mart y a los pocos minutos regresó diciendo que allí no había desfibriladores. La labor de reanimación seguía, a la espera de la llegaba de la ambulancia. Agarré el rosario que llevo en el bolsillo. Siempre llevo un rosario en el bolsillo. Viernes, misterios dolorosos. Empecé a rezar una decena. Pasara lo que pasara, era un momento importante de su vida. Lo que se me pasaba por la cabeza. Ahí nomás llegó la primera ambulancia, con una mujer médica y un enfermero. Ahí nomás también después llegó otra ambulancia. Ya estaba el desfibrilador. El policía que estaba frenando el tránsito en la rotonda directamente ordenó que los curiosos se fueran. Inmediatamente me retiré. Vi que se estaba haciendo lo mejor posible. No me nació usar el celular para sacar una foto ni nada. Fui al auto y volví a casa. Sentí esperanzas. Porque siempre sentís esperanzas. Llegué a casa y volví a la rutina. Cerca de las 15 agarré el celular para ponerme al tanto con las noticias y allí me enteré de cómo había terminado todo esto. Fue un shock. Ver la noticia fue un shock. Se te cae todo. Planes, sueños, objetivos, metas, cuentas pendientes, todo. Como también seguramente lo tenés vos, lo tenemos todos, como también aquel a quien por milésimas de segundos alcancé a ver su rostro antes del accidente.

No es un relato. Me pasó. Las cosas que te marcan no la podés dejar pasar. La velocidad de la muerte, que está pegada la vida.