La herencia no terminó

La herencia k existe y estalló en mayo último. El peronismo -que gobernó 37 de los últimos 72 años- dejó en diciembre de 2015 una Argentina con 29% de pobres (uno de cada tres habitantes, de los cuales más de la mitad padece malestar psicológico, producto de la pobreza estructural), 6% de indigentes (hoy la pobreza creció a 31,4% y se espera que aún sea mayor con el próximo informe de pobreza del INDEC, y la indigencia, en 5,9%), una de cada tres familias sin techo propio, 42% de la población sin cloacas, 40% sin conexión de gas, el 13% sin agua corriente (siendo que desde 2006 al 2015, los argentinos pagaron más impuestos por 694.000 millones de dólares que en toda la década del 90), con una inflación acumulada del 700% en la década de los Kirchner; con por ejemplo 3.400 homicidios en 2014 (40% más que en 2008), con solo el 17% de la frontera radarizada y -según la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito- con la Argentina convertida en el tercer proveedor mundial de cocaína. Por otra parte vale la pena recordar que -según Naciones Unidas- en 2013 Argentina era el país con la mayor tasa de robos del mundo: 973,3 robos cada 100.000 habitantes.



Sin embargo, el principal dato que define el diagnóstico tiene su punto de partida hace más de 100 años:

En 1918 Argentina no era un país fundido, pobre y endeudado. Todo lo contrario: era una nación con seguridad jurídica, marco institucional estable, apertura económica, estabilidad monetaria y con escasas regulaciones. Una de las 10 naciones más prósperas del mundo. No progresó. Decidió retroceder. Es algo que el mundo no entiende porque no se dan estos casos (fuera de lo que son factores externos, como una guerra o grandes desastres naturales) El intervencionismo estatal y el nacionalismo económico, que se gestó en los años 30, fue el primer paso hacia el precipicio y también el comienzo de la herencia.

El peronismo llegó en 1945. Desde ese entonces, el poder fue manejado casi siempre por los peronistas y militares (estos últimos, hasta 1983). Desde hace más de 70 años, los no peronistas que llegaron a la Casa Rosada no lograron completar el período entero por el que fueron electos.

No existe memoria histórica de un gobierno democrático no peronista con mandato completo. Y a casi un año de que esto ocurra por primera vez desde 1945, sólo entre el viernes 31 de agosto y el lunes 2 de septiembre hubo en el país 21 saqueos o intentos de saqueos (con 170 detenidos, unos 10 policías heridos y un muerto en Chaco). La CGT realizo hoy un paro general y la CTA, lleva a cabo otro, en paralelo. Hace unas horas, Pablo Micheli, secretario general de la CTA, convocó a más medidas de fuerza "para que se vaya este gobierno", y no es el primero que hace referencia a esto:

En la última semana, los movimientos sociales movilizaron aproximadamente 100.000 personas, instalando ollas populares en diversos lugares del país. Según datos del Ministerio de Trabajo, la cantidad de jornadas individuales no trabajadas (por protestas) superó ampliamente a las registradas desde 2006 y en los primeros tres meses de este año (antes de que estallara la crisis del dólar), el promedio de huelguistas por conflicto casi triplicaba a los que había en el primer trimestre de 2015.

Motivo: un dólar a $19 a principios de enero y que hoy está entre 37 y 38 pesos. El doble. Llas harinas incrementaron más que el doble su valor en lo que va del año (131%). Se espera que el 2018 cierre con la mayor inflación anual desde el 2001. La inflación ha sido y es la mochila más pesada de toda la herencia a lo largo de los años. Algunos casos, para recordar:

La convertibilidad de Cavallo fracasó porque subió el gasto público. Si bien se privatizaron los servicios públicos lo que aumentó fue el gasto en subsidios, subvenciones y prestaciones públicas. Argentina entró en recesión

La crisis del 2001 y el fin de la convertibilidad, explicado:

Las dos grandes devaluaciones: 2002 (Duhalde) y 2015 (Macri):



En el primer año de la gestión de Macri se dio a conocer la herencia. "Encontramos un Estado desordenado y mal gestionado, con instrumentos de navegación rotos, se ocultó información, faltan documentos, no hay estadísticas, cuesta encontrar un papel".

Endeudados. En diciembre de 2014, la deuda externa empezó a crecer más: de 145.921 millones de dólares pasó a 170.414 millones cuando el peronismo dejó la Casa Rosada. Hoy alcanza los 253.741 millones de dólares. Creció el 32,8% con Macri. Solo en 2016, la deuda total fue equivalente a cinco años de exportaciones. ¿Por qué subió la deuda con este Gobierno? En el informe "El estado del Estado" lo explica lo que pasaba en diciembre de 2015: "La causa principal de esta inflación, fue la utilización del Banco Central para financiar el gasto público y atender los servicios de la deuda, tanto emitiendo pesos como usando sus reservas. Nos encontramos con un país lleno de deudas. Recibimos un Banco Central en crisis, con reservas que cayeron de 47.000 millones de dólares a cerca de 25.000 desde que se impuso el cepo. Argentina tiene uno de los menores porcentajes de reservas respecto al PBI de América latina, 6 por ciento, compara con el 17 por ciento de Chile y México y el 25 de Brasil". Es decir, el Gobierno admite que el endeudamiento fue la única alternativa para empezar a apagar el fuego que lentamente se desató en diciembre de 2015, como resultado final de 107 años de haber gastado de más en los últimos 117 años.

Fundidos. ¿Cuánto se gastó de más? Entre enero y agosto de este año,328.084 millones de pesos, 2,6% más que en los primeros ocho meses de 2017 (319.813 millones). El 2017 cerró con un resultado financiero en rojo por 629.050 millones de pesos (3,9 % del PBI). En todo 2015 fue de 291.660 millones de pesos (5,4% del PBI).

Endeudados y fundidos, el contexto con que llegó la crisis cambiaria de este año, que en naciones como Chile o Uruguay apenas afectó en un leve aumento del dólar, pero no hizo temblar la economía. Argentina, pese a haber recuperado reservas internacionales y de haber salido de la recesión con Macri, demostró que la economía -afectada por todo el historial de malos manejos- ya no está en condiciones de afrontar una crisis económica, en este caso, generada en el exterior:

Pobres. Consecuencia de los dos anteriores (endeudados y fundidos). Si bien los últimos datos dicen que la pobreza alcanza casi al 32% de los argentinos (uno de cada tres), esto no es definitivo por la recesión y el aumento de precios por la crisis cambiaria actual. Se espera una nueva actualización por parte del INDEC. En todo caso la gran pregunta es si la solución es el milagro de Vaca Muerta o algo más de fondo.

En un discurso brindado en Chile, el médico Abel Albino explicaba por qué Europa pudo salir adelante tras tocar fondo con la Segunda Guerra Mundial y lo que pasa con América Latina, en concreto, con Argentina:

"La clave fue la recuperación del recurso humano dañado por la miseria, la pobreza y la injusticia. Ese es el problema en Argentina, en América Latina y en el Tercer Mundo. Una vez que ese recurso humano es recuperado se puede aprovechar el libre comercio, el Alca o lo que sea. Europa sale de sus dos guerras absurdas porque el intelecto estaba intacto. Se rompió lo material, te rehacés. América Latina no sale de su atraso crónico porque el intelecto está dañado".

Si bien la crisis en la educación es permanente, por el problema salarial, hay un dato clave que surge de esta Argentina que desde 1930 se fue destruyendo año por año: la era peronista dejó en 2015 no solo un país con uno de cada tres habitantes en situación de pobreza, sino que además con una escuela secundaria con apenas dos de cada cuatro alumnos terminándola en tiempo y en forma. Y de esos dos que sí la terminaban, sólo uno de ellos

comprendiendo textos.



El intelecto dañado, definitivamente. Así espera Argentina el milagro que revierta todo lo que hizo mal desde prácticamente siempre. No hay milagros para eso.