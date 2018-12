Interbarómetro: en 11 gráficos, de qué temas políticos se habla en las redes

Estos son los datos que surgen del último informe Interbarómetro, elaborado por la Fundación CiGob de la Ciudad de Buenos Aires, y que mide las conversaciones que se producen en Internet y redes sociales, en torno a los diversos temas que ocupan a la opinión pública, centralmente los políticos y de gestión.

Políticos más mencionados en Twitter

Mauricio Macri(46,3%)continúa liderando con claridad el ranking de actores políticos más mencionados en el territorio digital, aumentando la distancia que lo separa del resto. En el caso de Twitter, la distancia con la segunda, Cristina Fernández de Kirchner (16,2%) es de más de 30 puntos porcentuales, la mayor distancia desde junio de este año.

El protagonismo del presidente Macri en Twitter se debió principalmente a su liderazgo en la Cumbre del G20 y su participación en el debate digital en torno a la final de la Copa Libertadores y el frustrado partido entre River y Boca. En el caso de CFK, la mayoría de menciones hicieron referencia a su situación procesal en el denominado caso de la Ruta del dinero K y la declaración de falta de mérito por parte del juez Cassanello, así como su participación en la llamada contra cumbre #Clacso2018.

María Eugenia Vidal (8,8%) recupera la tercera posición, mientras que H. Rodríguez Larreta (8,2%) y Sergio Massa (4,5%), se ubican en la cuarta y quinta posición respectivamente. La sexta posición corresponde a la vicepresidenta Gabriela Michetti (2,5%), con muchas menciones tras su llegada tarde a recibir al presidente de Francia, Emmanuel Macron, mientras que Elisa Carrió (2,3%) es quien más posiciones baja, pasando de la tercera a la séptima ubicación.

Temas de coyuntura más conversados

La celebración de la Cumbre del G20 en nuestro país fue el hecho coyuntural que acaparó la atención de la inmensa mayoría de quienes conversaron sobre temas políticos en el territorio digital en el último mes, generando uno de los volúmenes de conversación para temas coyunturales más altos de los últimos meses.

En estas conversaciones se destacaron las menciones a la presencia de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Francia, Emmanuel Macron. El hecho que generó más comentarios durante la Cumbre fue la gala en el teatro Colón y la emoción del presidente Macri una vez finalizado el espectáculo, con mayoría de menciones positivas hacia el primer mandatario, aunque también se generaron comentarios críticos mostrando descreimiento.

El hallazgo del submarino Ara San Juan por parte de la empresa estadounidense Ocean Infinity fue el segundo tema más mencionado en noviembre. La mayoría de las menciones en torno a este tema tuvieron una tonalidad informativa, destacándose también tuits virales de influenciadores cercanos a Cambiemos calificando el hallazgo como un logro del Gobierno del presidente Mauricio Macri, registrándose luego críticas hacia Macri por supuestamente haber ido a una fiesta luego de haber decretado duelo nacional.

La frustrada final de la Copa Libertadores entre River y Boca se coló en la conversación política argentina, convirtiéndose los hechos de violencia en las inmediaciones del estadio Monumental, que obligaron a la suspensión de la #SuperFinal, en otro hecho coyuntural de gran impacto digital en el pasado mes.Las menciones a este hecho tuvieron un marcado tono negativo hacia el Gobierno.

También fue muy comentado el conflicto de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas destacándose críticas a las declaraciones del presidente Mauricio Macri cuando mencionó a su hija al referirse al déficit de la empresa. En relación al futuro de la aerolínea de bandera se registran comentarios negativos sobre supuestas intenciones de privatizarla con desmentidas de actores políticos del Gobierno.

Otros hechos coyunturales que recibieron muchas menciones digitales fueronel dictamen de falta de mérito del juez Sebastían Casanello a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la denominada causa de la ruta del dinero K, las inundaciones en La Matanza, con fuertes críticas a la gestión de la intendenta Verónica Magario,extendiendo las responsabilidades al Peronismobonaerense y la contra cumbre #Clacso2018 que tuvo a CFK como principal referente, junto a la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousssef. En relación a estas conversaciones se destacó la participación tanto de comunidades identificadas con el Kirchnerismo apoyando el acto que se desarrolló en Ferro, como críticos a CFK, quienes recordaron que en su gestión la ex mandataria participó de todas las cumbres del G20.

Problemáticas más mencionadas

El gran volumen de menciones a temas de seguridad en las conversaciones políticas argentinas derivadas de la frustrada final de la Copa Libertadores, cuando fue atacado el micro que transportaba a los jugadores de Boca en inmediaciones del estadio de River Plate, así como especulaciones sobre el desafío que significaba la organización de la Cumbre del G20 ante la presencia de los principales líderes mundiales en Argentina produjo un gran número de menciones en torno a la Seguridad lo que hizo que en el acumulado semestral subiera a la tercera posició y se ubicara más cerca de los dos primeros: Justicia y Corrupción.