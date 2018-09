Frei Betto: 6 miradas sobre el sexo, el Vaticano y un chiste sobre Pedro y su suegra

4 El sexo de los ángeles (y el de los seminaristas)

"Para terminar con el celibato obligatorio y que en los seminarios debatan su vida sexual. No podemos imaginar por qué un muchacho que quiere ser cura querría ser un ángel. No es un ángel y lo sabe, y clandestiniza el tema de la sexualidad en los seminarios. No es una cosa debatida o conversada. Tendría que ser como en el grupo de Jesús. No podemos olvidar que Jesús en el primer capítulo del Evangelio de Marcos curó ala suegra de Pedro. Si Pedro tenía suegra, ¿qué conclusión sacamos? Yo no sé si a Pedro le gustó que curase ala suegra (risas), es un detalle muy íntimo". Pero me imagino que no. Porque después Pedro lo negó tres veces. Aun así, eligió a Pedro como líder de su grupo de apóstoles: o sea, eligió a un hombre casado".