El gas o los remedios y el triste caso de una jubilada tucumana

El caso trascendió hace unas horas en el diario La Gaceta de Tucumán y tiene que ver con los tarifazos: una jubilada de 93 años deberá pagar seis veces más de gas que hace un año, siendo que cobra haberes por 16.800 pesos pero gasta casi todo en remedios y cuidados médicos. La última factura de gas que recibió fue de 4.412 pesos (bimestral) y ante su realidad decidió acudir a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Tucumán.

"Ella cobró hoy $ 16.800. Tiene $ 4.600 de farmacia y $ 12.000 de cuidadora", afirmó Mario Encinar, ante una consulta del diario La Gaceta. "Lo que me dijeron en la Defensoría del Peublo es que "consuma menos". Luego admitió que durante el invierno, por el frío, la anciana consumió gas para la calefacción.

La anciana vive sola y siendo que de los 16.800 pesos que cobra por mes solo le sobran 200 pesos (ya que entre farmacia y cuidadora se llevan 16.600 pesos) en estas horas se plantea si paga o no el gas, ya que no puede hacer uso de la tarifa social porque tiene dos servicios a su nombre, debido a que tenía dos propiedades y no regularizó el dominio después de transferir una de ellas.

"No le queda resto para comida, impuestos y otros servicios. ¿Qué otra opción tenía? ¿Morirse de frío?", remató Encinar.