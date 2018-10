Docente agredido: lo que opinan los mendocinos

"En la clase de Educación Tecnológica, en el último módulo y medio, el alumno interrumpía permanentemente la clase utilizando el celular, silbando. Yo le llamé la atención reiteradamente, pero él por un ratito se le pasaba y luego volvía a hacer lo mismo. Después de un tiempo se paraba en el curso y le decía cosas agresivas a sus compañeros. Al final lo que hice fue decirle que le iba a quitar el celular y le pedí que lo guarde. Me respondió de mala manera, así que le retiré el celular. Y él salió atrás de mi a pedírmelo. Le dije que no, que el celular lo iba a dejar en Dirección y que se lo iba a dar a la directora. Allí fue cuando me empujó".

Así explicó Diego Parejas, docente, tras lo vivido adentro del aula. Y acto seguido pasó lo siguiente:

."Nunca pensé que me iba a agreder de esa manera”, afirmó Diego Parejas, docente, tras lo vivido el jueves último en la escuela N° 4-107 “Ejército Argentino” de Tunuyán.

La discusión en Facebook