Una paleta de colores claros y textiles estampados se mezclan en un hermoso paisaje. Así llega esta editorial, que juegan con el minimalismo y la elegancia.

Llegan las prendas más livianas para la temporada de calor. Lo que no significa perder la sofisticación.Cada pieza transmite una emoción distinta.

Outfits chic, potentes estampados, colores pasteles, denim, textiles etéreos y trajes de baños son algunas de las prendas de está temporada.

Cher:

Cuento de Verano: lo que se viene para esta temporada

Una colección espontánea. Productos de lujo y calidad. Esta temporada nos trae en sus piezas aires de lujo y calidad. Cada prenda denota estilo y exclusividad.

Jazmín Chebar:

Una armonía entre la sofisticación y elegancia que le da un estilo único que la caracteriza a la marca, esta temporada presenta piezas de lujo para el día y la noche. Estableciendo un sello personal en cada prenda.

Bensimon:

Intensidad de verano es la nueva propuesta de la marca. Siguiendo al pie de la letra las tendencias, nos propone estos looks para los días de calor.

Print frutal y el must have de los colores el Rosa palo.

El hit del verano. Navy Style.

Eva Miller:

Esencia es la propuesta para el Verano 2019, una colección llena de frescura, naturalidad y libertad. Colores plenos, volados, texturas se destacan en cada pieza.

Paula Cahen D'Anvers:

Fiel a su estilo auténtico, libre y sofisticado. Looks cargados de originalidad, siguiendo la tendencia de la temporada con total looks en blanco y el estilo sastrero que llega para quedarse.

Bowen:

The must be the place es la nueva colección. La marca propuso look casuales y juveniles.

Total White

Look con camisa Retro

Portsaid:

Estampas con un aire tropical, contraste de colores, pantalones corte sastre, la marca nos ofrece prendas frescas y elegantes para la temporada de altas temperaturas.

Bras & Panties:

La casa de trajes de baño y ropa interior, nos trae esta temporada verano 2019, mallas enterizas con estilo navy y total black con detalles ultra sexy.

Este editorial de moda pretende trasladarnos al verano. Inspirándose en prendas, estampados y cortes que va más allá de la playa o la piscina. El traje de baño también se trasladan a la calle , pantalones de talle alto, gabardinas, vestidos camiseros, total looks, bermudas y camisas. Son algunas prendas de la temporada que llena de energía el guardarropas.

Créditos:

Dirección / Coordinación y Estilismo: Ivana García / Santiago Sibilla.

Fotografía: Joel Almeida.

Make Up: Camila Lera para Flor Raviolo.

Hair: Luca Salvo / Mucho Hair Attitude.

Modelos: Josefina Hisa / Karim Mignani/ Sol Bonacorso / Sol Acasuso para BooqAgencia.

Locación: Bodega Renacer.

Transporte: Cata Internacional.

Catering: Virgen del Valle / Bodega Renacer.