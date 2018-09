¿Para reír o enojarse? Cuatro de las series más exitosas y ofensivas

3 Family guy

A Serth MacFarlane no le molesta ser ofensivo. Es más, parece que lo disfruta. El creador de series como The Cleveland show y The Orville no tiene miedo de tocar los temas más controversiales de la manera más burda posible.

En Family guy, las aventuras de Peter Griffin y su familia parecen ser una excusa para meter cuanto gag shockeante se le ocurra a su creador. De más está decir que sus primeras temporadas fueron casi revolucionarias, pero el paso del tiempo no fue amable con una serie que cada vez es más delirante. Si no, ¿qué decir del capítulo en el que Stewie tiene a los hijos de Brian, y son todos híbridos humanos-perro con defectos de nacimiento?

El momento más extremo

MacFarlane es fanático de los musicales, y lo demuestra de las maneras más extrañas. Una de estas maneras fue cuando un cuarteto de barbería le dijo al paciente de un hospital que tenía Sida. No HIV, si no que Sida -lo aclaran en la canción-.