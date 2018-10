Concepto ciclista revolucionario: D-Bikelab

D-Bikelab, el último lanzamiento de Dephion Performance. “Es complicado resumir lo que hacemos en D-Bikelab en pocas palabras”, señala Eduardo Pérez, CEO de Dephion Performance y cabeza pensante detrás del proyecto. El lanzamiento llega acompañado de uno de los proyectos que dan vida a este nuevo servicio: una espectacular interpretación de la Scott Plasma 5, la bicicleta de triatletas como Sebastian Kienle o Alistair Brownlee.

Asesoramiento online personalizado

“D-Bikelab es, en primer lugar, un servicio de asesoramiento personalizado sobre todo tipo de material de ciclismo: bicis, cuadros, ruedas, potenciómetros, componentes, accesorios…” explica Eduardo Pérez. Partiendo de esa base desde Dephion Performance tratarán de logar un claro objetivo: facilitar la mayor información a sus clientes tanto desde el punto de vista tecnológico como desde la optimización del gasto.

“La innovación en el sector es enorme y la tecnología avanza a un ritmo tan vertiginoso que muchas veces es difícil estar al día”, continúa Pérez. La idea es ayudar al cliente a no tirar el dinero. “Nuestro asesoramiento es transparente y honesto, siempre teniendo en cuenta sus necesidades reales, sus objetivos y su presupuesto”, precisa.

¿Cómo trabajan desde D-Bikelab?

“Si alguien nos viene con que quiere comprarse una bici de € 10.000 o unas ruedas de € 5000 le diremos que es una soberana pavada desde casi todos los puntos de vista”. Con D-Bikelab se busca razonar una respuesta y buscar alternativas con las que conseguir un ahorro y poder destinar ese dinero a “un buen entrenador o un buen nutricionista”.

Por supuesto no se priva al cliente en ningún momento de tomar una decisión. “Como bien sabemos todos los que estamos en este mundillo, no todas las decisiones son racionales. A veces uno se quiere dar un capricho y no hay nada malo en ello, claro”. Por eso D-Bikelab ayuda a que seamos plenamente conscientes de nuestras decisiones.

Proyectos únicos, free speed y operaciones de adelgazamiento

Pero D-Bikelab ofrece mucho más. Además, elaboran proyectos desde cero partiendo del cuadro -que pueden personalizar al gusto del cliente o diseñártelo ellos mismos- y realizan todo tipo de customizaciones o tweaks trabajando sobre el carbono (para lograr una mayor integración, por ejemplo). A partir de ahí hacen una cuidadosa selección de cada componente y, si lo solicitas, te lo montan todo en alguno de sus talleres concertados y te lo envían a tu casa.

Por otro lado, en D-Bikelab son expertos en optimización aerodinámica y de CRR. “Nos encanta el free speed. Si quieres ahorrarte unos cuantos vatios, este es tu lugar”, asegura Eduardo. “Estudiamos cada caso y ofrecemos las opciones con la mejor relación calidad/vatio/precio”.

Si tu objetivo es arañar gramos a la balanza, también ofrecen soluciones. Las operaciones de adelgazamiento -especialmente en las MTB- son otra de sus especialidades: te ayudan con la elección de los componentes con una relación calidad/peso/precio óptima sin comprometer el rendimiento de la máquina o su seguridad.

El mejor material al mejor precio

Gracias a los diferentes acuerdos exclusivos que ha cerrado Dephion Performance con múltiples tiendas online especializadas, los clientes de D-Bikelab tendrán acceso a condiciones ventajosas y los mejores reducidos para una gran variedad de marcas de bicicletas, cuadros, ruedas, potenciómetros y otros componentes y accesorios.

Proyecto Scott Plasma 5 Phantom

Dephion Performance ha querido aprovechar el lanzamiento de D-Bikelab para presentar una de sus máquinas. “Hemos elegido esta Scott Plasma 5, que hemos apodado Phantom, porque es muy representativa de todo lo que somos capaces de hacer a nivel de concepción y diseño de proyecto, máxima customización y optimización aerodinámica y de CRR para conseguir el máximo rendimiento con los mínimos vatios. Bueno, y porque se nos cae la baba con ella, claro, ¿por qué no decirlo?”, concluye Eduardo.

Estad atentos porque próximamente los chicos de D-Bikelab nos desvelarán todos los detalles y secretos detrás de esta Scott Plasma 5 Phantom y nos presentarán varios de los proyectos en los que han estado trabajando esta temporada.

Más info en https://dephionperformance.com/projects/d-bikelab/