Coimas: la búsqueda de un punto final por obediencia debida

5 La quinta pata: el esquema nacional trasladado a las provincias

Es un bobo ingenuo quien crea que el esquema nacional no se trasladó a las provincias. Algunos piensan, inclusive, que el germen estuvo allí y germinó a escala nacional. En las primeras repercusiones de las nuevas listas de empresarios involucradas la palabra salvadora antes de decir que "no haremos declaraciones hasta informarnos más al respecto" es "ah, pero son empresas de aquí que están involucradas en temas nacionales, pero no han sido denunciadas en la provincia". Claro. No es mentira lo que alegan. Pero son los mismos empresarios. De allí que un replanteo de cómo funciona la obra pública, la relación del Estado y las empresas, de la política con el empresariado, debería, en todo caso, incluir los factores provinciales anque municipales. ¿O no? Muchas veces hemos planteado si, acaso, no hubo ¡una situación de beneficios o comisiones a cambio de adjudicaciones en Mendoza. Nadie responde claramente y aquí no hay rueda sino parábolas: todos dan un larguísimo discurso antes de decir al final, nada.