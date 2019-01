Cinco tendencias de este verano en Reñaca

5 Lo impagable y eterno: el atardecer en la playa

Es gratis. Basta con tener paciencia. No hace falta que te acompañen, aunque si encontrás compañía, cien veces mejor. No es necesario que haya música o ruido alguno, pero si lo hay, no importa. Se trata de una experiencia multisensorial ser testigos del final de cada día con el Sol ocultándose sobre el horizonte, algo que los montañeses que vivimos en Mendoza no podemos ver desde aquí, salvo, alargando las figuras de la cordillera sobre nuestro suelo. La tendencia va en crecimiento porque cada vez hay más gente, sola o abrazada; en silencio o con música de fondo; con un mate en mano o una copa de vino (¿por qué no?), aferrada a tan grande espectáculo.