¿Hasta cuándo? Cinco series exitosas que cansaron a todo el mundo

5 Lost

¿Cuántos espectadores de Lost esperaban que todos los misterios se solucionaran en la última temporada? Seguramente no muchos, pero, a pesar de esto, el final fue una decepción para cientos de miles de personas.

Uno de los problemas del episodio doble en el que los sobrevivientes del vuelo 815 de Oceanic es que ni se tomó el trabajo de resolver algunos de los enigmas que habían aparecido a lo largo de las seis temporadas que duró el programa. Quizás no fue culpa del capítulo: a lo largo de 121 episodios, sus creadores no hicieron otra cosa más que sumar misterios sobre misterios, y no se tomaron el trabajo de dar muchas respuestas.

Además, en algún punto comenzó a ser evidente que los giros sorpresivos sólo buscaban estirar una historia que estaba agotada. Igualmente, es innegable que Damon Lindelof, Jeffrey Lieber y J.J. Abrams eran unos maestros en ese aspecto. Si no, ¿por qué todos recordamos que ese no es el bote de Penny?