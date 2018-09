Cinco errores que comete el Gobierno durante una emergencia

El incendio del cerro Arco mostró una vez más que los protocolos que aplica Mendoza ante la emergencia tienen problemas muy graves. Tal como escribí en otras oportunidades, como cuando ocurrieron los aludes en alta montaña o durante las tormentas que inundan la mitad del Gran Mendoza, se siguen repitiendo los mismos errores.



No puedo hablarles por el trabajo en terreno para el control del incendio, pero sí desde el punto de vista de las comunicaciones durante la emergencia, las cuales son tan importantes como el trabajo en terreno.



La experiencia de países con emergencias mucho más grandes indican que los protocolos a la hora de informar y calmar a la población son fundamentales, porque cuando no se cumplen se lamentan tragedias por la reacción inadecuada de la población ante la falta de información.



En este caso hablamos de una emergencia en un espacio limitado, que concentró la atención en sólo lugar, pero Mendoza no está libre de otras eventualidades, como un temblor de proporciones, el cual genera emergencias múltiples y que necesita de autoridades que sepan reaccionar rápido y de manera efectiva.



Desde mi opinión, hay cinco puntos fundamentales en los que deben mejorar las autoridades de manera urgente: