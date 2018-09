Cinco definiciones de Sanz, en modo macrista

Ernesto Sanz fue el protagonista político del XXI Congreso Argentino de Salud que organizó en Mendoza ACAMI, Asociación Civil de Actividades Médicas, una de las cámaras que nuclea a lo que podría denominarse -si estuvieran unidos- como "el lobby de la salud privada". Fue un encuentro dinámico y con paneles que profundizaron en torno a la situación del sector, pero que no pudo obviar la del país. La apertura estuvo a cargo del gobernador Alfredo Cornejo y de Adolfo Rubinstein, el secretario de Estado de Salud, antes ministro y hombre, además, políticamente allegado a Sanz. El "dueño de casa" fue Hugo Magonza, quien dio por logrados sus objetivos y anunció que la próxima reunión será en septiembre de 2019 en la ciudad santafecina de Rosario. La organización corrió por cuenta, en Mendoza, de OSDE.

En la mañana y tras el discurso de Cornejo, con sus propios reclamos al sector, pero alentando un mayor entendimiento en torno a lo que Estado y privado hacen en materia sanitaria, el gobernador, junto a Sanz y el exministro de Hacienda de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay, departieron en privado en una sala contigua al Gran Salón del Hotel Intercontinental, en una minicumbre radical de ocasión. "Repasamos la situación de la Economía", refirió Sanz, luego, a MDZ, en la que fue, tal vez, su única declaración a la prensa, a la que no esquivó, pero a quien no le concedió entrevista alguna: "Estoy fuera del circuito de la política", mintió hábilmente y generó expectativas para el cóctel de cierre, en donde fue la voz principal y no por otra condición que la de político.

En el cierre, un Sanz que había escuchado a todos y cada uno de los paneles del Congreso, se explayó sobre la realidad política del país, alejando temores pero sin negar los nubarrones que se ciernen desde la economía.

A continuación, el Congreso Argentino de Salud completo, en video:

Abajo, algunos momentos de su conferencia